HTML верстальщик, CSS JS
Молодой человек с активной жизненной позицией. Готов учиться и развиваться в данной сфере. С трудолюбием и творческим подходом к каждой задаче, для создания виртуозных проектов и саморазвития
-коммуникабельность
-умение работать в коллективе
-стрессоустойчивость
-оптимизм
-стремление к самосовершенствованию, развитию
-способный к обучению
Прошел курс HTMLAcademy.ru
Основы HTML, CSS и JavaScript
Продвинутый HTML и CSS
Браузерный JavaScript и программирование на
JavaScript
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