HTML верстальщик, CSS JS

Молодой человек с активной жизненной позицией. Готов учиться и развиваться в данной сфере. С трудолюбием и творческим подходом к каждой задаче, для создания виртуозных проектов и саморазвития

-коммуникабельность

-умение работать в коллективе

-стрессоустойчивость

-оптимизм

-стремление к самосовершенствованию, развитию

-способный к обучению

Прошел курс HTMLAcademy.ru

Основы HTML, CSS и JavaScript

Продвинутый HTML и CSS

Браузерный JavaScript и программирование на

JavaScript