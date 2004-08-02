Дизайнер мобильных приложений

Я создаю дизайн для мобильных приложений.

В процессе дизайна я учитываю культурные ассоциации и психологию цвета. У меня есть не только четкое понимание важности цвета в дизайне, но и важности пользовательской доступности. Мой дизайн всегда нацелен на хорошую прибыль с высоким коэффициентом конверсии. Я делаю дизайн приложения максимально простым и удобным в использовании, чтобы сократить путь клиента от начала использования до покупки продукта. Я знаю, как анализировать каждую нишу дизайна и применяю все свои знания на практике в проектах. Анализируя нишу, я анализирую целевую аудиторию, изучаю конкурентов и создаю юзер-персону. Для ее создания я прописываю каждый шаг в приложениях этой области и при необходимости, редактирую прототип приложения. При разработке приложения, я следую рекомендациям каждой торговой площадки, чтобы убедиться, что приложение одобрено к публикации и соответствует ее требованиям.

Я передаю вашу философию бренда через дизайн клиентам, чтобы они поняли ваш подход и ценность, которую я привношу в ваш проект.