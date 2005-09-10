Программист на JS | React

Привет! Я веб-разработчик с опытом, владеющий JavaScript, CSS, HTML, React и Redux. Моя сильная сторона - ответственность и эффективное решение задач. Устойчив к стрессу, спокоен и творчески настроен. Мой опыт обеспечит создание функциональных и привлекательных веб-приложений. Готов внести свой вклад в ваш проект!

GitHub - https://github.com/Ak1rg