Программист на JS | React
Привет! Я веб-разработчик с опытом, владеющий JavaScript, CSS, HTML, React и Redux. Моя сильная сторона - ответственность и эффективное решение задач. Устойчив к стрессу, спокоен и творчески настроен. Мой опыт обеспечит создание функциональных и привлекательных веб-приложений. Готов внести свой вклад в ваш проект!
GitHub - https://github.com/Ak1rg
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#518
рейтинг фрилансера
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