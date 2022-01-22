akmatov_baktybek

Адаптивная, кроссбраузерная, качественная верстка сайтов с чистым валидным кодом. HTML5,CSS3, SCSS, JS, jQuery. БЭМ,Flexbox.

Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. Ответственно подхожу к проектам и выполняю работу только в срок.

Плюсы работы со мной:

Время. Соблюдение сроков. Сдаю работу только в срок, возможно даже раньше.

Соблюдение сроков. Сдаю работу только в срок, возможно даже раньше. Деньги. Не беру деньги за правки.

Не беру деньги за правки. Нервы. Адекватно и с пониманием отношусь к правкам и пожеланиям, которые вы забыли назвать в начале работы или решили внести по ходу выполнения работы. Без лишних вопросов и споров внесу правки в верстку.

В течение месяца после передачи архива с готовой версткой бесплатно и сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены или не замечены во время передачи работы.

Контакты:

готов сразу же приступить к работе

не нарушаю сроки

всегда довожу дело до конца

всегда онлайн и на связи

HTML5, CSS3, JS, jQuery.

Кроссбраузерность

Flexbox / Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

LESS / SASS / SCSS.

Bootstrap 4/5.

Сборщик проектов Gulp.

Figma | Adobe XD | Avocode .

Git.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Контакты:

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