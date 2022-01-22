akmatov_baktybek

Адаптивная, кроссбраузерная, качественная верстка сайтов с чистым валидным кодом. HTML5,CSS3, SCSS, JS, jQuery. БЭМ,Flexbox.
Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. Ответственно подхожу к проектам и выполняю работу только в срок.
Плюсы работы со мной:
- Время. Соблюдение сроков. Сдаю работу только в срок, возможно даже раньше.
- Деньги. Не беру деньги за правки.
- Нервы. Адекватно и с пониманием отношусь к правкам и пожеланиям, которые вы забыли назвать в начале работы или решили внести по ходу выполнения работы. Без лишних вопросов и споров внесу правки в верстку.
В течение месяца после передачи архива с готовой версткой бесплатно и сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены или не замечены во время передачи работы.
Контакты:
- e-mail: [email protected]
- Telegram: baktybek_akmatov
- Whatsapp: +996220620833
- готов сразу же приступить к работе
- не нарушаю сроки
- всегда довожу дело до конца
- всегда онлайн и на связи
- HTML5, CSS3, JS, jQuery.
- Кроссбраузерность
- Flexbox / Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- LESS / SASS / SCSS.
- Bootstrap 4/5.
- Сборщик проектов Gulp.
- Figma | Adobe XD | Avocode .
- Git.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- e-mail: [email protected]
- Telegram:baktybek_akmatov
- Whatsapp: +996220620833
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