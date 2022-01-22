akmatov_baktybek

Бактыбек akmatov_baktybek

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная, кроссбраузерная, качественная верстка сайтов с чистым валидным кодом. HTML5,CSS3, SCSS, JS, jQuery. БЭМ,Flexbox.

Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. Ответственно подхожу к проектам и выполняю работу только в срок.

Плюсы работы со мной:

  • Время. Соблюдение сроков. Сдаю работу только в срок, возможно даже раньше.
  • Деньги. Не беру деньги за правки.
  • Нервы. Адекватно и с пониманием отношусь к правкам и пожеланиям, которые вы забыли назвать в начале работы или решили внести по ходу выполнения работы. Без лишних вопросов и споров внесу правки в верстку.
Гарантии:

В течение месяца после передачи архива с готовой версткой бесплатно и сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены или не замечены во время передачи работы.

Контакты:

Ответственность:

  • готов сразу же приступить к работе
  • не нарушаю сроки
  • всегда довожу дело до конца
  • всегда онлайн и на связи
Навыки / Умения / Знания:

  • HTML5, CSS3, JS, jQuery.
  • Кроссбраузерность
  • Flexbox / Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • LESS / SASS / SCSS.
  • Bootstrap 4/5.
  • Сборщик проектов Gulp.
  • Figma | Adobe XD | Avocode .
  • Git.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Контакты:

Способы оплаты:

  • Visa | Mastercard
  • Яндекс Деньги
  • Qiwi
(Или любым другим удобным вам способом)