akopyan666

Антон akopyan666

 
48 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка логики парсера

    Имеется работающий парсер для мониторинга обменников, необходимо доработать его логику работы. Язык PHP. По объемам работ и ценам мы ориентированы поэтому товарищи с облачными ценами и сроками проходить мимо. СТУДИЯМ НЕ БЕСПОКОИТЬ! Необходим индивидуальный опытный ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

alex_tche
Алексей 
51 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Доработать модуль для мониторинга bestchange
Отлично поработали, рекомендую!
Разобрался с нетривиальной задачей, где очень важно соблюдать точность расчетов(финансовые инструменты), быстро вникнул в чужой код, исправил недочеты и доделал модуль до логического завершения. Мы работой Алексея остались очень довольны, будем обращаться еще.
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