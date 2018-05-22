akopyan666

$80
Необходимо доработать(найти и исправить ошибки) модуль для мониторинга bestchange. Более подробно непосредственно испольнителю.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Необходимо доработать(найти и исправить ошибки) модуль для мониторинга bestchange. Более подробно непосредственно испольнителю.
Имеется работающий парсер для мониторинга обменников, необходимо доработать его логику работы. Язык PHP. По объемам работ и ценам мы ориентированы поэтому товарищи с облачными ценами и сроками проходить мимо. СТУДИЯМ НЕ БЕСПОКОИТЬ! Необходим индивидуальный опытный ...