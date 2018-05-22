akopyan666

Разобрался с нетривиальной задачей, где очень важно соблюдать точность расчетов(финансовые инструменты), быстро вникнул в чужой код, исправил недочеты и доделал модуль до логического завершения. Мы работой Алексея остались очень довольны, будем обращаться еще.