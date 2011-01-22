Образование

- Бакалавр юридических наук, Гирне Американский Университет, Северный Кипр, октябрь 2006-июнь 2010. Язык обучения- английский., CGPA 3.66 (в 4х бальной системе).

- Леняя школа Европейского права, Венский Университет, Австрия, июль-август 2009.

- Факультет международных отношений и сравнительной политики, Американский Университет-Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан, август 2005-май 2006.

- Средняя школа Льювис энд Кларк, Спокейн, США, ВА, сентябрь 2004-май 2005. Обучение проходило по программе FLEX. Ученики средних школ проходили большой конкурс в Кыргызстане и финалисты проходили обучение 11-го класса в США.

- Красный аттестат, Кыргызско-Турецкий Женский Лицей «Айчурек», Бишкек, сентябрь 2000- май 2004. Языки обучения- английский, турецкий и русский.

Дополнительное образование

- Основы бухгалтерского учета, LOGIC, Бишкек, сентябрь 2010.

Опыт работы

- Ассистент адвоката, юридическая фирма «Хасан Даглы», Северный Кипр, сентябрь 2009-май 2010. Обязанности: составление и перевод юр.документов (на английском , турецком и русском языках), частичная юр. консультация, подготовка докуметов клиентов, текущие работы в офисе.

- Стажер, юр. фирма «Каликова и Партнеры», Бишкек, апрель-май 2009. Обязанности: перевод юр.документов, подготовка информации для различных проектов юр.фирмы.

- Офис-менеджер, архитектурный офис «Про-Тек», Северный Кипр, октябрь 2006-март 2009. Обязанности: телефонные звонки, e-mail’ы, устные и письменные переводы, изучение потенциальных инвестиционных проектов архитектурного офиса, текущие работы в офисе.

- Устный переводчик, Нарын, Кыргызстан. Туристическое и охотничье агентсво «Марко Поло», сентябрь, 2006.

- Преподаватель английского языка, языковые курсы «Хай Тайм», май-сентябрь, 2006, Бишкек.

Языковые навыки

- Английский (IELTS- 8.5), турецкий и русский- свободно.

- Немецкий- средний уровень.

Компьютерные навыки

MS Office, Internet, слепое печатание на английской и русской клавиатуре.

Хобби и спорт

Дизайн, тейквандо, бег, йога, вязание крючком, шитьё.