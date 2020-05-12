Front-end web developer (HTML, CSS, JavaScript)

Разработка сайтов визиток, landing page, промо сайты, персональные сайты.

Создаю сайты на Wordpress.

- Верстка (HTML, CSS, JavaScript).

- Адаптивная верстка (Планшеты, Телефоны, Desktop, TV, Laptop, E-book).

- Кроссбраузерная верстка (FireFox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, Safari).

- Семантическая верстка.

- Валидная верстка.

- Установка сайтов на CMS платформу, адаптация под нужды клиентов (Возможность клиенту самостоятельно добавлять и редактировать контент. Для этого клиенту не нужны знания в области веб-программирования.

- Базовая SEO оптимизация сайта.

Мои Навыки/Знания: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SEO, Wordpress, jQuery, Adobe Photoshop, Bootstrap.

Размещение, поддержка, сопровождение, модернизация всего написанного и разработанного для вас.

Работу выполняю в срок, за доступную цену!