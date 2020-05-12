Разработка сайтов визиток, landing page, промо сайты, персональные сайты.
Создаю сайты на Wordpress.
- Верстка (HTML, CSS, JavaScript).
- Адаптивная верстка (Планшеты, Телефоны, Desktop, TV, Laptop, E-book).
- Кроссбраузерная верстка (FireFox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, Safari).
- Семантическая верстка.
- Валидная верстка.
- Установка сайтов на CMS платформу, адаптация под нужды клиентов (Возможность клиенту самостоятельно добавлять и редактировать контент. Для этого клиенту не нужны знания в области веб-программирования.
- Базовая SEO оптимизация сайта.
Мои Навыки/Знания: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SEO, Wordpress, jQuery, Adobe Photoshop, Bootstrap.
Размещение, поддержка, сопровождение, модернизация всего написанного и разработанного для вас.
Работу выполняю в срок, за доступную цену!
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