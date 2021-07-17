SMM менеджер,уникальные логотипы,рекламный текст,работа с сайтом

Доброго времени суток друзья! Меня зовут Маша, я работаю менеджером по рекламе, так же являюсь психологом по образованию и знаю интересы целевой аудитории!

Не зарабатываю на вас, а зарабатываю для вас

В мою работу входит

-Создание уникального рекламного аккаунта в социальных сетях

-Написание интересных и занимательных рекламных текстов

-Монтаж и обработка фото и видео-контента

-Яркие сторис и постинг

-Логотипы, лозунги,названия организаций

-Работа с Полиграфией

-Дизайн рекламного плаката,банера,визитки

-Дизайн сайта,разработка индивидуального стиля и предложения

-Настройка таргетинговой рекламы

-Создание и настройка Контекстной рекламы, с большими просмотрами и маленькой стоимостью клика

Со мной удобно работать, потому что берусь за все!Под ключ, работая исключительно на результат