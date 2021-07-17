akulinamariya

Мария akulinamariya

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM менеджер,уникальные логотипы,рекламный текст,работа с сайтом

Доброго времени суток друзья! Меня зовут Маша, я работаю менеджером по рекламе, так же являюсь психологом по образованию и знаю интересы целевой аудитории! 

Не зарабатываю на вас, а зарабатываю для вас

В мою работу входит

-Создание уникального рекламного аккаунта в социальных сетях

-Написание интересных и занимательных рекламных текстов

-Монтаж и обработка фото и видео-контента

-Яркие сторис и постинг 

-Логотипы, лозунги,названия организаций 

-Работа с Полиграфией 

-Дизайн рекламного плаката,банера,визитки 

-Дизайн сайта,разработка индивидуального стиля и предложения

-Настройка таргетинговой рекламы

-Создание и настройка Контекстной рекламы, с большими просмотрами и маленькой стоимостью клика

Со мной удобно работать, потому что берусь за все!Под ключ, работая исключительно на результат

Портфолио

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