Доброго времени суток друзья! Меня зовут Маша, я работаю менеджером по рекламе, так же являюсь психологом по образованию и знаю интересы целевой аудитории!
Не зарабатываю на вас, а зарабатываю для вас
В мою работу входит
-Создание уникального рекламного аккаунта в социальных сетях
-Написание интересных и занимательных рекламных текстов
-Монтаж и обработка фото и видео-контента
-Яркие сторис и постинг
-Логотипы, лозунги,названия организаций
-Работа с Полиграфией
-Дизайн рекламного плаката,банера,визитки
-Дизайн сайта,разработка индивидуального стиля и предложения
-Настройка таргетинговой рекламы
-Создание и настройка Контекстной рекламы, с большими просмотрами и маленькой стоимостью клика
Со мной удобно работать, потому что берусь за все!Под ключ, работая исключительно на результат
Портфолио
- Реклама осетровой икры.42 просмотра
- Рекламный креатив для компании "РЕАЛ КУХНИ"12 просмотров
- Баннер для РСЯ36 просмотров
- Баннер для РСЯ37 просмотров
- Баннер для РСЯ36 просмотров
- Баннер на главную страницу сайта28 просмотров
- Баннер на главную страницу сайта41 просмотр
- Магазин "Вкусная Грузия" Лого,тема,название31 просмотр
- Баннер на главную страницу сайта17 просмотров
- Логотип мясного магазина60 просмотров
- Текст цепляет!17 просмотров
- Лого+название: мини-сети рыбного магазина29 просмотров