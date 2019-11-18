Занимаюсь обработкой фотографий, буду рада сотрудничать

Окончила в академии ИРС онлайн-курс по ретуши и обработки фотографий.

Работаю в программах Adobe Photoshop и Lightroom.

Какие услуги я предоставляю?

Ретушь лица и тела (коррекция недостатков, прыщиков, шрамов, синяков и т.д.). Использую частотное разложение и d&b.

(коррекция недостатков, прыщиков, шрамов, синяков и т.д.). Использую частотное разложение и d&b. Пластика. Сделаю аккуратно, сохранив пропорциональность и не нарушив анатомию строения тела.

Сделаю аккуратно, сохранив пропорциональность и не нарушив анатомию строения тела. Базовая коррекция фотографии, без ретуши . Улучшение снимка с помощью светокоррекции, цветокоррекции, повышение контраста, добавление резкости, кадрирование.

. Улучшение снимка с помощью светокоррекции, цветокоррекции, повышение контраста, добавление резкости, кадрирование. Тонирование фотографии для размещения в соцсетях.

Обтравка объектов для каталога или размещения на сайте.

Реставрация старых снимков. Склеивание разорванных частей, удаление потертостей, заломов, пятен, повышение контраста и резкости.

1. Всегда на связи. Быстро отвечаю и не пропадаю.

2. Учитываю пожелания заказчика.

3. Сделаю все в срок.

4. Вижу недостаток-исправляю его.