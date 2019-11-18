Занимаюсь обработкой фотографий, буду рада сотрудничать
Окончила в академии ИРС онлайн-курс по ретуши и обработки фотографий.
Работаю в программах Adobe Photoshop и Lightroom.
Какие услуги я предоставляю?
- Ретушь лица и тела (коррекция недостатков, прыщиков, шрамов, синяков и т.д.). Использую частотное разложение и d&b.
- Пластика. Сделаю аккуратно, сохранив пропорциональность и не нарушив анатомию строения тела.
- Базовая коррекция фотографии, без ретуши. Улучшение снимка с помощью светокоррекции, цветокоррекции, повышение контраста, добавление резкости, кадрирование.
- Тонирование фотографии для размещения в соцсетях.
- Обтравка объектов для каталога или размещения на сайте.
- Реставрация старых снимков. Склеивание разорванных частей, удаление потертостей, заломов, пятен, повышение контраста и резкости.
1. Всегда на связи. Быстро отвечаю и не пропадаю.
2. Учитываю пожелания заказчика.
3. Сделаю все в срок.
4. Вижу недостаток-исправляю его.
По вопросам пишите на почту: [email protected] или в директ.
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
5 лет назад
Прекрасный исполнитель. Адеквантная цена. Прекрасная работа! Очень доволен. Буду обращаться! И Вам советую! Спасибо,Валерия!
Ответный отзыв
Отличный, а главное, честный заказчик! Легкое приятное общение, понятное тех задание, быстрая оплата после просмотра готовой работы! Спасибо вам за доверие. Буду рада и дальше с вами сотрудничать. Рекомендую!