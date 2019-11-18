akvakot

Валерия akvakot

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Занимаюсь обработкой фотографий, буду рада сотрудничать

Окончила в академии ИРС онлайн-курс по ретуши и обработки фотографий. 

Работаю в программах Adobe Photoshop и Lightroom

         Какие услуги я предоставляю?

  • Ретушь лица и тела (коррекция недостатков, прыщиков, шрамов, синяков и т.д.). Использую частотное разложение и d&b.
  • Пластика. Сделаю аккуратно, сохранив пропорциональность и не нарушив анатомию строения тела.
  • Базовая коррекция фотографии, без ретуши. Улучшение снимка с помощью светокоррекции, цветокоррекции, повышение контраста, добавление резкости, кадрирование.
  • Тонирование фотографии для размещения в соцсетях.

  • Обтравка объектов для каталога или размещения на сайте.
  • Реставрация старых снимков. Склеивание разорванных частей, удаление потертостей, заломов, пятен, повышение контраста и резкости.
Что вы получите, если выберите меня?

1.  Всегда на связи. Быстро отвечаю и не пропадаю.

2. Учитываю пожелания заказчика.

3. Сделаю все в срок. 

4. Вижу недостаток-исправляю его.

По вопросам пишите на почту: [email protected] или в директ.

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Отзывы заказчиков

guest_157193305165
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Ретушь фото
Прекрасный исполнитель. Адеквантная цена. Прекрасная работа! Очень доволен. Буду обращаться! И Вам советую! Спасибо,Валерия!
Отличный, а главное, честный заказчик! Легкое приятное общение, понятное тех задание, быстрая оплата после просмотра готовой работы! Спасибо вам за доверие. Буду рада и дальше с вами сотрудничать. Рекомендую!
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