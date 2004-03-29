Начинающий фрилансер.
Здравствуйте, меня зовут Александр, имею сертифицированный уровень английского С1. Занимался художественными переводами с английского языка на русский и украинский языки. Получаю степень бакалавра технической специальности.
Так же пробуюсь в различных сферах деятельности, а именно: веб-программирование, системное администрирование и в частности программирование на С++. Готов к сотрудничеству.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Класний мужик, зробив швидко і якісно рекомендую всім!!)
Ответный отзыв
Все пройшло успішно, без нарікань. Розуміючий ввічливий замовник.