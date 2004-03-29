Здравствуйте, меня зовут Александр, имею сертифицированный уровень английского С1. Занимался художественными переводами с английского языка на русский и украинский языки. Получаю степень бакалавра технической специальности.

Так же пробуюсь в различных сферах деятельности, а именно: веб-программирование, системное администрирование и в частности программирование на С++. Готов к сотрудничеству.