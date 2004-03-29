al_peter

Пётр al_peter

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

Начинающий фрилансер. 

  • Здравствуйте, меня зовут Александр, имею сертифицированный уровень английского С1. Занимался художественными переводами с английского языка на русский и украинский языки. Получаю степень бакалавра технической специальности.

  • Так же пробуюсь в различных сферах деятельности, а именно: веб-программирование, системное администрирование и в частности программирование на С++. Готов к сотрудничеству.

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Отзывы заказчиков

vitiok8gf
Віктор 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Написати контрольну роботу з програмування C++
Класний мужик, зробив швидко і якісно рекомендую всім!!)
Все пройшло успішно, без нарікань. Розуміючий ввічливий замовник.
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