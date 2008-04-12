Нужно отверстать несколько страниц одного сайта гранпри
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Собственно нужно будет пофиксить некоторые баги на сайте python.su/ . 1. Сайт должен одинаково хорошо отображаться в IE, Opera, FF. 2. Каждый блок новости на главной должен нормально растягиваться(не смещаться или наезжать друг на друга) 3. Блок "Архивы" ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется переводчик способный быстро и качественно переводить тексты связанные с программированием. Оставляйте пожалуйста свои расценки. P.S. Оплата в WebMoney.Переводы28 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен верстальщик который отверстает 1 страницу сайта. Верстка должна быть резиновой и должна быть выполнена в div-тегах.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется переводчик способный быстро и качественно переводить тексты связанные с программированием. Нужно пару таких переводчиков. Работы будет много. Оставляйте пожалуйста свои расценки на переводы.Переводы29 заявокЗакрыт16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
14 лет назад
Внимательный, порядочный заказчик. Знает чего хочет. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Работа выполнена качественно и в срок. Очень терпеливый и добросовестный исполнитель. Все рекомендую.
$25
10 баллов
15 лет назад
Хороший заказчик. Приятное общение. Своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный фриленсер. Мастер своего дела. Сделал работу во время и даже внес некоторые замечания которые я его попросил. Вообщем работы выполнена на отлично. Будем сотрудничать по возможности дальше. Очень рекомендую.