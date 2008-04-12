alafin

Алексей Афиногенов alafin

 
36 летУкраина/Донецк
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Исправления в верстке

    Собственно нужно будет пофиксить некоторые баги на сайте python.su/ . 1. Сайт должен одинаково хорошо отображаться в IE, Opera, FF. 2. Каждый блок новости на главной должен нормально растягиваться(не смещаться или наезжать друг на друга) 3. Блок "Архивы" ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Англо-русский переводчик

    Требуется переводчик способный быстро и качественно переводить тексты связанные с программированием. Оставляйте пожалуйста свои расценки. P.S. Оплата в WebMoney.

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужен верстальщик который отверстает 1 страницу сайта. Верстка должна быть резиновой и должна быть выполнена в div-тегах.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Переводчик с aнглийского на pусский

    Требуется переводчик способный быстро и качественно переводить тексты связанные с программированием. Нужно пару таких переводчиков. Работы будет много. Оставляйте пожалуйста свои расценки на переводы.

    Переводы29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
prog-man
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Верстка сайта Гранпри
Внимательный, порядочный заказчик. Знает чего хочет. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена качественно и в срок. Очень терпеливый и добросовестный исполнитель. Все рекомендую.
Ответный отзыв
icyken
Роман 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Верстка сайта
Хороший заказчик. Приятное общение. Своевременная оплата. Рекомендую.
Отличный фриленсер. Мастер своего дела. Сделал работу во время и даже внес некоторые замечания которые я его попросил. Вообщем работы выполнена на отлично. Будем сотрудничать по возможности дальше. Очень рекомендую.
Ответный отзыв