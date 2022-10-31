alakovacsdesign

Алла alakovacsdesign

 
36 летВенгрия/Сегед
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайн ЛОГОТИПОВ, фирменного стиля, полиграфии

Дизайн с душой

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Качественно и в срок

Чем я могу быть вам полезна?

Помогу разработать

— логотип

— фирменный стиль

— дизайн печатной продукции

— дизайн упаковки

— карточки товара для маркетплейса

Портфолио
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от 7 дней
#327
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#1131