Дизайн ЛОГОТИПОВ, фирменного стиля, полиграфии
Дизайн с душой
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Качественно и в срок
Чем я могу быть вам полезна?
Помогу разработать
— логотип
— фирменный стиль
— дизайн печатной продукции
— дизайн упаковки
— карточки товара для маркетплейса
Портфолио
- Cosmetics branding and Package Design17 просмотров
- Rebranding & Visual Identity KPACOTKA17 просмотров
- Restaurant Brand Identity21 просмотр
- Логотип для бренда одежды13 просмотров
Фирменный стиль
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$10/час
от 7 дней
#327
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#1131