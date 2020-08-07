Здравствуйте, вам не кажется, что все заявки кандидатов похожи друг на друга?
Давайте я попробую заинтересовать вас иным способом.
Вот 3 причины выбрать меня исполнителем.
1 Результат 100%
Вы получите готовый лендинг и начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
2. Всегда на связи.
Я на связи большую часть времени суток. Поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Ваши корректировки.
Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза. Но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, до тех пор, пока вы не скажете "меня всё устраивает".
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Мои гарантии:
1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать "на отлично" с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
2.Если не успею в срок, вам скидка 20%.
Время-целый ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы информация остаётся в строгом секрете и не разглашается.
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Если вы дочитал до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.
Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.
С уважением и надеждой на сотрудничество. Бердиева Алана.
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