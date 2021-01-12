albina-valieva89

Альбина Валиева albina-valieva89albina-valieva89
Руководитель маркетингового агентства и онлайн-школы по маркетингу . Опыт реализации региональных социальных проектов и их продвижение в сети, продвижения товаров и услуг малого / среднего бизнеса. На данный момент у меня команда из 5 чел.: таргетолог, копирайтер, дизайнер и 2 SMM-админа.Отличительные качества: разрешение стрессовых ситуаций, генерация клиентского потока и поддержание успешных отношений с существующей клиентской базой и партнерами. Продвинутый пользователь в работе с компьютерными программами MS Office (Word, Exel, Outlook, PowerPoint, Acces), 1С: Предприятие 8 (Бухгалтерия,Управление Торговлей), Photoshop, CorelDraw.
Мои аккаунты с которыми сейчас работаю:
https://www.instagram.com/galery_outlet_nn/
https://www.instagram.com/rasputinhotel/
https://www.instagram.com/fischer_lesson/
https://www.instagram.com/konkistamoscow
https://www.instagram.com/belaya_vorona_yugozapad/
Образование:
2013 Казанский государственный финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева (в 2011. году в составе КФУ), Казань
заочный, менеджмент организации
2009 Казанский государственный финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева (в 2011. году в составе КФУ), Казань
Программа подготовки переводчиков, Переводчик профессиональной коммуникации
2007 Институт Экономики, Управления и Права - Экономико-правовой колледж
экономический, маркетинг по отраслям, красный диплом
Опыт работы —12 лет 10 месяцев
Март 2017 — Ноябрь 2017 Управление по делам детей и молодежи Альметьевского муниципального района РТ uddm-almet.ru/
Руководитель Молодежного объединения Союз - центра поддержки молодежных инициатив, лаборатории по созданию социально-значимых и культурных проектов.
Организация деятельности центра, методического сопровождения; Реализация крупных городских проектов.
Организация образовательного процесса.
Декабрь 2014 — Июль 2016 Управление по делам детей и молодежи Альметьевского муниципального района РТ
Заведующий отделом по работе с молодежью
- участвует в реализации комплексной программы молодёжной политики в сфере работы с молодёжью;
- осуществляет связь УДДМ с общественными детскими и молодёжными организациями и объединениями, координирует их деятельность;
- вносит предложения руководству по реализации государственной молодёжной политики;
- принимает меры по привлечению молодёжи к участию в мероприятиях;
- совместно с другими учреждениями и ведомствами осуществляет необходимые мероприятия по организации работы с молодёжью;
- составляет планы отдела по работе с молодёжью, несёт ответственность за их исполнение.
Декабрь 2013 — Апрель 2014 ООО "ДеМарка Групп"
Маркетолог
- Анализ рыночной конъюнктуры;
- Исследование рынка ванн;
- Исследование рынка мебели для ванных комнат;
Мои достижения:
резидент государственной программы "Стратегическое управление талантами в РТ на 2015-2020 гг";
участник программы Всероссийского образовательного семинара-практикума "Всероссийский сбор студентов Предпринимательских техникумов, организованного Федеральным агентством по делам молодежи (май 2016 года, Москва)
Победитель Республиканского молодёжного проекта "Кадровый резерв Республики Татарстан - 2017"
Победитель Федерального конкурса грантов молодёжных проектов в рамках Приволжского образовательного форума Иволга 2017
Разработаны авторские образовательные программы по личным и розничным продажам, развитию существующих бизнес процессов, создания стратегии маркетинга. Организую проектные семинары по стратегическому развитию городской среды.