albina-valieva89

Маркетолог

Руководитель маркетингового агентства и онлайн-школы по маркетингу . Опыт реализации региональных социальных проектов и их продвижение в сети, продвижения товаров и услуг малого / среднего бизнеса. На данный момент у меня команда из 5 чел.: таргетолог, копирайтер, дизайнер и 2 SMM-админа.Отличительные качества: разрешение стрессовых ситуаций, генерация клиентского потока и поддержание успешных отношений с существующей клиентской базой и партнерами. Продвинутый пользователь в работе с компьютерными программами MS Office (Word, Exel, Outlook, PowerPoint, Acces), 1С: Предприятие 8 (Бухгалтерия,Управление Торговлей), Photoshop, CorelDraw.

Мои аккаунты с которыми сейчас работаю:

https://www.instagram.com/galery_outlet_nn/

https://www.instagram.com/rasputinhotel/

https://www.instagram.com/fischer_lesson/

https://www.instagram.com/konkistamoscow

https://www.instagram.com/belaya_vorona_yugozapad/

Образование:

2013 Казанский государственный финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева (в 2011. году в составе КФУ), Казань

заочный, менеджмент организации

2009 Казанский государственный финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева (в 2011. году в составе КФУ), Казань

Программа подготовки переводчиков, Переводчик профессиональной коммуникации

2007 Институт Экономики, Управления и Права - Экономико-правовой колледж

экономический, маркетинг по отраслям, красный диплом

Опыт работы —12 лет 10 месяцев

Март 2017 — Ноябрь 2017 Управление по делам детей и молодежи Альметьевского муниципального района РТ uddm-almet.ru/

Руководитель Молодежного объединения Союз - центра поддержки молодежных инициатив, лаборатории по созданию социально-значимых и культурных проектов.

Организация деятельности центра, методического сопровождения; Реализация крупных городских проектов.

Организация образовательного процесса.

Декабрь 2014 — Июль 2016 Управление по делам детей и молодежи Альметьевского муниципального района РТ

Заведующий отделом по работе с молодежью

- участвует в реализации комплексной программы молодёжной политики в сфере работы с молодёжью;

- осуществляет связь УДДМ с общественными детскими и молодёжными организациями и объединениями, координирует их деятельность;

- вносит предложения руководству по реализации государственной молодёжной политики;

- принимает меры по привлечению молодёжи к участию в мероприятиях;

- совместно с другими учреждениями и ведомствами осуществляет необходимые мероприятия по организации работы с молодёжью;

- составляет планы отдела по работе с молодёжью, несёт ответственность за их исполнение.

Декабрь 2013 — Апрель 2014 ООО "ДеМарка Групп"

Маркетолог

- Анализ рыночной конъюнктуры;

- Исследование рынка ванн;

- Исследование рынка мебели для ванных комнат;

Мои достижения:

резидент государственной программы "Стратегическое управление талантами в РТ на 2015-2020 гг";

участник программы Всероссийского образовательного семинара-практикума "Всероссийский сбор студентов Предпринимательских техникумов, организованного Федеральным агентством по делам молодежи (май 2016 года, Москва)

Победитель Республиканского молодёжного проекта "Кадровый резерв Республики Татарстан - 2017"

Победитель Федерального конкурса грантов молодёжных проектов в рамках Приволжского образовательного форума Иволга 2017

Разработаны авторские образовательные программы по личным и розничным продажам, развитию существующих бизнес процессов, создания стратегии маркетинга. Организую проектные семинары по стратегическому развитию городской среды.