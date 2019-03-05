Альбина Губайдуллина albina9684albina9684
27 летКиргизия/Бишкек
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Профессиональные услуги расшифровки (транскрибации) аудио и видео в текст, работа с документами, личные поручения. Буду рада сотрудничеству!
Занимаюсь расшифровывкой аудио и видео в текст (транскрибация) на английском и русском языках, перепечатаю любой текст с фото на русском и английском языках. Есть опыт в копирайте и рерайтинге. Пишу сказки и ещё много чего умею)По образованию Я-экономист. Буду рада сотрудничеству)
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 часов
#365