Профессиональные услуги расшифровки (транскрибации) аудио и видео в текст, работа с документами, личные поручения. Буду рада сотрудничеству!

Занимаюсь расшифровывкой аудио и видео в текст (транскрибация) на английском и русском языках, перепечатаю любой текст с фото на русском и английском языках. Есть опыт в копирайте и рерайтинге. Пишу сказки и ещё много чего умею)По образованию Я-экономист. Буду рада сотрудничеству)