Альбина Реймер| Специалист по сайтам на Tilda
Я сертифицированный специалист по созданию сайтов на Тильде. Закончила курс "Гуру продающих сайтов" Василия Дерябина. В частности делаю:
- лендинги;
- многостраничные-сайты;
- интернет-магазины;
- сайты-визитки;
- сайты-портфолио;
- сайты-блог.
Владею Figma, Zero-блоком. Также умею подключать сложную анимацию, настраиваю базовое SEO, адаптирую сайты под различные виды экранов. В ПОДАРОК своим клиентам подключаю домен в зоне .ru на год БЕСПЛАТНО!
Всегда рада сотрудничеству!
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