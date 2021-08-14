Альбина Реймер| Специалист по сайтам на Tilda

Я сертифицированный специалист по созданию сайтов на Тильде. Закончила курс "Гуру продающих сайтов" Василия Дерябина. В частности делаю:

- лендинги;

- многостраничные-сайты;

- интернет-магазины;

- сайты-визитки;

- сайты-портфолио;

- сайты-блог.

Владею Figma, Zero-блоком. Также умею подключать сложную анимацию, настраиваю базовое SEO, адаптирую сайты под различные виды экранов. В ПОДАРОК своим клиентам подключаю домен в зоне .ru на год БЕСПЛАТНО!

Всегда рада сотрудничеству!