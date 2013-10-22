Большое спасибо Альбине за работу! Альбина добавляла товар в наш интернет магазин с англоязычного сайта. Товары содержали достаточно большие тексты, плюс картинки, плюс тех. характеристики. Несмотря на обилие специальных терминов на английском языке, множество картинок и не очень простой движок магазина (OSCommerce VaM) Альбина отлично справилась с задачей, и товар был добавлен в кратчайшие сроки. Особенно хочется отметить качество перевода. Спасибо, Альбина!