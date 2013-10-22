Работаю на результат.
Предлагаю качественный рерайт по разным темам. Стоимость услуг от 1$/1000 знаков б/п в зависимости от сложности выбранной тематики. Наполнение сайта от 1 грн за 1 позицию. Учитываю по возможности все пожелания заказчика. Исполнительна, пунктуальна, работаю только на результат.
Skype: albusya1988
Отзывы заказчиков
$65
10 баллов
10 лет назад
Большое спасибо Альбине за работу! Альбина добавляла товар в наш интернет магазин с англоязычного сайта. Товары содержали достаточно большие тексты, плюс картинки, плюс тех. характеристики. Несмотря на обилие специальных терминов на английском языке, множество картинок и не очень простой движок магазина (OSCommerce VaM) Альбина отлично справилась с задачей, и товар был добавлен в кратчайшие сроки. Особенно хочется отметить качество перевода. Спасибо, Альбина!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! Четкое ТЗ, быстрая оплата и просто хороший человек, с которым приятно общаться:) Рекомендую к сотрудничеству!
$55
10 баллов
10 лет назад
Альбина ответственный исполнитель - делает работу в сроки и очень качественно. С ней очень приятно сотрудничать. Надеемся на очень длительное сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Тз - четко поставленное, оплата своевременна! Рекомендую к сотрудничеству! P.S. Спасибо за долгосрочный проект =)
$1
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа! Тексты хорошо написаны и очень высокая уникальность. По срокам вообще все супер - быстро и без каких-либо задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству. Четко поставленные задачи, быстрая оплата и просто приятный человек :)
$1
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу! Все выполнено раньше срока. Буду обращаться.
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга