albinka1988

Рак albinka1988

 
35 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Работаю на результат.

Предлагаю качественный рерайт по разным темам. Стоимость услуг от 1$/1000 знаков б/п в зависимости от сложности выбранной тематики. Наполнение сайта от 1 грн за 1 позицию. Учитываю по возможности все пожелания заказчика. Исполнительна, пунктуальна, работаю только на результат.

Skype: albusya1988

Отзывы заказчиков
lvovitch
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$65
10 баллов
10 лет назад
Добавить товар в интернет-магазин
Большое спасибо Альбине за работу! Альбина добавляла товар в наш интернет магазин с англоязычного сайта. Товары содержали достаточно большие тексты, плюс картинки, плюс тех. характеристики. Несмотря на обилие специальных терминов на английском языке, множество картинок и не очень простой движок магазина (OSCommerce VaM) Альбина отлично справилась с задачей, и товар был добавлен в кратчайшие сроки. Особенно хочется отметить качество перевода. Спасибо, Альбина!
Спасибо за интересный проект! Четкое ТЗ, быстрая оплата и просто хороший человек, с которым приятно общаться:) Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
decorov
Руслан 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов(-1)
$55
10 баллов
10 лет назад
Рерайты для интернет-магазина стройматериалов
Альбина ответственный исполнитель - делает работу в сроки и очень качественно. С ней очень приятно сотрудничать. Надеемся на очень длительное сотрудничество.
Отличный заказчик! Тз - четко поставленное, оплата своевременна! Рекомендую к сотрудничеству! P.S. Спасибо за долгосрочный проект =)
Ответный отзыв
Kadilak
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Изменять описания товаров в магазине женских сумок
Отличная работа! Тексты хорошо написаны и очень высокая уникальность. По срокам вообще все супер - быстро и без каких-либо задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству. Четко поставленные задачи, быстрая оплата и просто приятный человек :)
Ответный отзыв
sad1245
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Наполнить сайт товарами
Спасибо за работу! Все выполнено раньше срока. Буду обращаться.
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга