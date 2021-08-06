Web designer | Веб дизайнер

Моя специализация - современный и продающий дизайн сайтов.

• Знаю все технические тонкости верстки сайта. Поэтому вы можете не беспокоиться о технических деталях - я полностью беру их на себя;

• Активно изучаю новые тренды;

• Погружусь в ваш бизнес, разберусь в мелочах и нюансах

• Детально проанализирую целевую аудиторию и конкурентов, подберу варианты дизайна ;

• Никогда не срываю сроки, в большинстве случаев реализую быстрее, чем пообещала;

• Бесплатные консультации ;

• Всегда довожу дело до конца.

Дизайн web-сайтов:

 Landing page

 Сайты-визитки

 Корпоративные сайты

 Интернет-магазины

Цены/Сроки:

Главная / концепт — 150$ Срок от 3 до 7 дней

Внутренние — 50$ Срок от 1 до 3 дней

Дизайн лэндинга — 200$ Срок от 5 до 8 дней

Условия работы:

Работаю по предоплате 50% или по безопасной сделке.

Принимаю оплату на Яндекс Деньги или приват24.

Контакты для связи:

Skype - alenk1995

Telegram - @alcortk

Почта - [email protected]