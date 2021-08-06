Моя специализация - современный и продающий дизайн сайтов.
• Знаю все технические тонкости верстки сайта. Поэтому вы можете не беспокоиться о технических деталях - я полностью беру их на себя;
• Активно изучаю новые тренды;
• Погружусь в ваш бизнес, разберусь в мелочах и нюансах
• Детально проанализирую целевую аудиторию и конкурентов, подберу варианты дизайна ;
• Никогда не срываю сроки, в большинстве случаев реализую быстрее, чем пообещала;
• Бесплатные консультации ;
• Всегда довожу дело до конца.
Дизайн web-сайтов:
Landing page
Сайты-визитки
Корпоративные сайты
Интернет-магазины
Цены/Сроки:
Главная / концепт — 150$ Срок от 3 до 7 дней
Внутренние — 50$ Срок от 1 до 3 дней
Дизайн лэндинга — 200$ Срок от 5 до 8 дней
Условия работы:
Работаю по предоплате 50% или по безопасной сделке.
Принимаю оплату на Яндекс Деньги или приват24.
Контакты для связи:
Skype - alenk1995
Telegram - @alcortk
Почта - [email protected]