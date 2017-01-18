Томский Государственный Университет2013, Факультет/специальность: Физико-Технический Техническая ФизикаПрофессиональные навыки:Электротехника и электроника:Теоретические основы радиоэлектроники
Электроника и микропроцессорная техника
Метрология, стандартизация и сертификация
Математические методы моделирования физических процессов
Материаловедение и технология конструкционных материалов
Механика;теоретическая механика
Управление, организация и планирование производства
Детали машин и основы конструирования
Теория внутрикамерных процессов
Макрокинетика
Сопротивление материалов
Microsoft office, Autocad, Mathcad
владение ПК на уровне опытного пользователя,
моделирование течений газа и жидкостей в Ansys Fluent,
програмирование в C++, Pascal, создание сеток в Gambit.
осуществлять поиск информации.
физические процессы и явления
физические и физико-технологические приборы
системы и комплексы способы и методы их исследования и проектирования.
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая;
организационно-управленческая.