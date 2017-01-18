aldar666

Алдар aldar666

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Инженер техники и технологии

Томский Государственный Университет2013, Факультет/специальность: Физико-Технический Техническая ФизикаПрофессиональные навыки:Электротехника и электроника:Теоретические основы радиоэлектроники

Электроника и микропроцессорная техника

Метрология, стандартизация и сертификация

Математические методы моделирования физических процессов

Материаловедение и технология конструкционных материалов

Механика;теоретическая механика

Управление, организация и планирование производства

Детали машин и основы конструирования

Теория внутрикамерных процессов

Макрокинетика

Сопротивление материалов

Microsoft office, Autocad, Mathcad 

владение ПК на уровне опытного пользователя, 

моделирование течений газа и жидкостей в Ansys Fluent, 

програмирование в C++, Pascal, создание сеток в Gambit. 

осуществлять поиск информации.

физические процессы и явления

физические и физико-технологические приборы

системы и комплексы способы и методы их исследования и проектирования.

Виды профессиональной деятельности:

научно-исследовательская;

проектно-конструкторская;

производственно-технологическая;

организационно-управленческая.

Архитектура зданий
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