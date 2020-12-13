Графический дизайн / векторная график

Опытный дизайнер, иллюстратор.Имею хорошие знания в различных областях графического дизайна. Занимаюсь разработкой макетов афиш, баннеров для сайта и социальных сетей, логотипов, рисованием векторных изображений, иконок и знаков. Старательно выполняю все пожелания клиента.Создаю качественный продукт, который будут украшать Ваши товары и услуги.

Работаю с такими программами, как:

-Adobe Illustrator, Photoshop

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