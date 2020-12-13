Графический дизайн / векторная график
Опытный дизайнер, иллюстратор.Имею хорошие знания в различных областях графического дизайна. Занимаюсь разработкой макетов афиш, баннеров для сайта и социальных сетей, логотипов, рисованием векторных изображений, иконок и знаков. Старательно выполняю все пожелания клиента.Создаю качественный продукт, который будут украшать Ваши товары и услуги.
Работаю с такими программами, как:
-Adobe Illustrator, Photoshop
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Портфолио
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- Roll up76 просмотров
- Логотип98 просмотров
- Флаг75 просмотров
- Контурные иконки74 просмотра
- Талоны на топливо68 просмотров
- Бесшовный патерн76 просмотров