alebalasofff

Услуги рерайта и копирайта, лендинги

Имею опыт в написании статей по разнообразной тематике. Занимаюсь как рерайтом, так и копирайтом. Высшее лингвистическое образование. Соответственно, также могу заниматься переводами с английского на русский язык.

Хорошо владею офисным пакетом Microsoft, работал в различных CRM. Занимался версткой HTML+CSS, установкой Wordpress,

IPB, Joomla и настройкой этих систем.

Иностранные языки: английский advanced (c1); белорусский proficiency (C2)

В качестве примера могу предложить образцы рерайта, копирайта и перевода различных статей.

Мой личный лендинг: https://goo.su/Vo8uK