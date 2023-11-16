alebalasofff

Услуги рерайта и копирайта, лендинги
Имею опыт в написании статей по разнообразной тематике. Занимаюсь как рерайтом, так и копирайтом. Высшее лингвистическое образование. Соответственно, также могу заниматься переводами с английского на русский язык.
Хорошо владею офисным пакетом Microsoft, работал в различных CRM. Занимался версткой HTML+CSS, установкой Wordpress,
IPB, Joomla и настройкой этих систем.
Иностранные языки: английский advanced (c1); белорусский proficiency (C2)
В качестве примера могу предложить образцы рерайта, копирайта и перевода различных статей.
Мой личный лендинг: https://goo.su/Vo8uK
Я против войны в Украине!