1С: Бухгалтерия, Управление торговлей, УНФ, ЗУиП и другие работы.

Буду рад если по максимуму используете мои знания и навыки, на ваших задачах и проектах. От самых простых до самых сложных.Опыт работы почти 20 лет в ИТ, телекоме, продажах.

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Работа техником, сисадмином, программистом, настройка 1С, CRM, из них 5 лет работал в продажах проектов, 5 лет автоматизировал отделы продаж внедрял 1С и CRM системы, Битрикс24, Odoo, vTiger и другие.

Настраивал простые и сложные сети и серверы, и домашние компьютеры.

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1С: Бухгалтерия, Управление торговлей, УНФ, ЗУП

Компьютеры.

Серверы.

Локальные сети.

Уничтожение вирусов.

Интернет, WiFi, системное администрирование.

IP-телефония

Видеонаблюдение.

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По программам 1С: Бухгалтерия, Управление торговлей, УНФ, ЗУП - выполняем любые работы. Есть возможность подключать к работе довольно большую команду программистов с сертификатами, и решать задачи практически любой сложности.

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Последнее место работы СУПР - производство и продажа компонентов СКС и кабелей связи для телекома.

Опыт продаж,сложных услуг, 1С, ИТ- услуг, компьютеров, сетевого оборудования, серверов, товаров и услуг.

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Ваши задачи будут решены.

Обращайтесь.

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