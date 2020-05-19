Верстка уютных и адаптивных сайтов на чистом Html, CSS и Js за 72 часа.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿• Точно в срок | Живой и креативный подход | На связи 24/7 •

Моя миссия - создавать удобные и приятные сайты для ваших посетителей.​​​​​

Работая со мной, вы сохраняете:

• Время - знаю, в ТЗ всего не учтёшь (а бывает оно и вовсе у вас отсутствует), по этому я прогнозирую логики работы всех элементов верстки. Минимум вопросов ► максимум результата.

• Нервы - все дополнительные пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!

Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат. Отсутствие споров ► сохранение нервов.

• Деньги - качественно разрабатываю адаптивную верстку для всех девайсов на основе макета для ПК, что не требует заказа дополнительных макетов. Максимум качество ► минимум затрат.

+ Бонус:

√ Гарантия на верстку 7 дней - в течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки(или ваши корректировки), которые могли быть при приеме работы и замечены позже.

Гарантия результата ► уверенность заказчика.

Создаю результат, который вам нужен!

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