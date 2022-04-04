Моя цель - максимально качественно выполнить работу!
Работая со мной вы получите:
- Качественный frontend и кроссбраузерную адаптивную верстку. Верстка осуществляется с учетом стандартов W3C и применением современных технологий (HTML5/CSS3/JS, БЭМ, Bootstrap, Grid Layout, Flexbox, SVG).
- Экономию средств и нервов. Все Ваши доработки и пожелания, не требующие переформатирования разработанной структуры сайта, будут незамедлительно учтены!
- Лояльное отношение к полноте ТЗ. Считаю, что не существует как идеальных ТЗ, так и идеальной верстки. Всегда можно найти недочеты, которые просто должны быть устранены!
Со мной приятно работать!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: aleks_ukolov
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная, валидная. Чистый и понятный код.
- Frontend разработка.
- Внесение нового и доработка существующего функционала на сайты под управлением CRM (WordPress, Drupal, OpenCart)
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3/JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML(HTML5), CSS(CSS3), JavfScript(jQuery), React.js (Redux/Thunk), SASS(SCSS), Bootstrap, Flexbox, Grid Layout, БЭМ, SVG, node.js (Express), PHP, MySQL
Ответственность:
- готов приступить уже вчера
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: aleks_ukolov
Образование:
- Высшее техническое.
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/aleks_ukolov/portfolio/
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: aleks_ukolov
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