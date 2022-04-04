Frontend разработка и адаптивная, кроссбраузерная верстка качественно и в срок (HTML5/CSS3, SCSS, JavaScript/jQuery, БЭМ)

Моя цель - максимально качественно выполнить работу!

Работая со мной вы получите:

Качественный frontend и кроссбраузерную адаптивную верстку. Верстка осуществляется с учетом стандартов W3C и применением современных технологий (HTML5/CSS3/JS, БЭМ, Bootstrap, Grid Layout, Flexbox, SVG).

Экономию средств и нервов. Все Ваши доработки и пожелания, не требующие переформатирования разработанной структуры сайта, будут незамедлительно учтены!

Лояльное отношение к полноте ТЗ. Считаю, что не существует как идеальных ТЗ, так и идеальной верстки. Всегда можно найти недочеты, которые просто должны быть устранены!

Так же даю гарантию на все виды работ, которые будут мной выполняться. Это значит, что после передачи архива с готовой версткой (или иными услугами), все найденные в течении последующей недели неточности или ошибки будут мной незамедлительно исправлены.

Со мной приятно работать!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: aleks_ukolov

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная, валидная. Чистый и понятный код.

- Frontend разработка.

- Внесение нового и доработка существующего функционала на сайты под управлением CRM (WordPress, Drupal, OpenCart)

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3/JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML(HTML5), CSS(CSS3), JavfScript(jQuery), React.js (Redux/Thunk), SASS(SCSS), Bootstrap, Flexbox, Grid Layout, БЭМ, SVG, node.js (Express), PHP, MySQL

Ответственность:

- готов приступить уже вчера

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: aleks_ukolov

Образование:

- Высшее техническое.

Портфолио:

- https://www.weblancer.net/users/aleks_ukolov/portfolio/

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: aleks_ukolov