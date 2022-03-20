Графический дизайнер
Здравствуйте! Меня зовут Александра.
Я графический дизайнер с опытом работы 6 лет.
К работе отношусь тщательно и серьезно, учитываю все пожелания клиента.
У меня Вы можете заказать такие услуги как:
-дизайн баннеров;
- дизайн полиграфии (визитки, приглашения, бейджи, листовки, фирменные бланки и т.д);
- дизайн упаковки, этикетки;
- дизайн принтов;
- создание логотипа, фирменного стиля.
Гарантирую со своей стороны:
- соблюдение сроков;
- оперативную обратную связь;
- качественную работу;
- доработка в соответствии с запросом заказчика
- индивидуальный подход к каждому клиенту.
Портфолио
- Баннер для рождественской вечеринки26 просмотров
- Дизайн упаковки20 просмотров
- Разработка принтов для футболки28 просмотров
- Дизайн баннеров и полиграфии для детского отдыха27 просмотров
- Дизайн полиграфии для детского лагеря92 просмотра
- Дизайн бейджа15 просмотров
- Дизайн бейджа и баннера12 просмотров
- Свадебные пригласительные16 просмотров
- Свадебные пригласительные10 просмотров