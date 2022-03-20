Графический дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Александра.

Я графический дизайнер с опытом работы 6 лет.

К работе отношусь тщательно и серьезно, учитываю все пожелания клиента.

У меня Вы можете заказать такие услуги как:

-дизайн баннеров;

- дизайн полиграфии (визитки, приглашения, бейджи, листовки, фирменные бланки и т.д);

- дизайн упаковки, этикетки;

- дизайн принтов;

- создание логотипа, фирменного стиля.

Гарантирую со своей стороны:

- соблюдение сроков;

- оперативную обратную связь;

- качественную работу;

- доработка в соответствии с запросом заказчика

- индивидуальный подход к каждому клиенту.