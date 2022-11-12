Опыт в SEO более 6-ти лет, в настройке и ведении контекстной рекламы более 3-х лет. Сертифицированный специалист! Я большой фанат своей работы!

За все время выполнено больше сотни реальных и успешных проектов.

Профессионально и качественно продвигаю и занимаюсь раскруткой сайтов в сети интернет.

Предоставляю все виды услуг связанные с сео и контекстной рекламой:

качественно оптимизирую ваш сайт,

проведу аудит по всем направлениям (технический, сео, юзабилити)

укажу все ошибки и причины почему сайт не "растет" и дам рекомендации по его развитию.

выведу в ТОП сайты любой тематики по поисковым системам Яндекс и Google.

занимаюсь сайтами как "нулевыми" так и уже с существующим трафиком (всегда есть куда расти).

первые положительные изменения уже с первых месяцев работы.

рекламу настраиваю не лишь бы как-нибудь, а чтобы были лиды и не было слива бюджета

Со мной работают профессионалы своего дела в сфере веб программирования, дизайна, копирайтинга, т.е. любые задачи решаем быстро и качественно, не нужно никого искать на стороне.

Со мной вы получите:

Экономию своего времени, я не затягиваю процесс - работаю на результат, так как я очень заинтересован в долгосрочном сотрудничестве

Быструю обратную связь. Я всегда на связи и отвечаю сразу без задержек

Результат. У меня большой опыт работы с сайтами, свои методы и стратегии, которые дают положительный эффект. Я работаю только с проверенными и платными инструментами, которые помогают достигать поставленных целей в работе.

Отчетность. По каждому проекту ставится план на определенный промежуток времени и по всем пунктам делается отчет о результате или выводы в зависимости от вида работы.

Стоимость моих работ: