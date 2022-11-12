aleksandr92

Александр aleksandr92

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Опыт в SEO более 6-ти лет, в настройке и ведении контекстной рекламы более 3-х лет. Сертифицированный специалист! Я большой фанат своей работы!

За все время выполнено больше сотни реальных и успешных проектов.

Профессионально и качественно продвигаю и занимаюсь раскруткой сайтов в сети интернет.

Предоставляю все виды услуг связанные с сео и контекстной рекламой:

  • качественно оптимизирую ваш сайт,
  • проведу аудит по всем направлениям (технический, сео, юзабилити)
  • укажу все ошибки и причины почему сайт не "растет" и дам рекомендации по его развитию.
  • выведу в ТОП сайты любой тематики по поисковым системам Яндекс и Google.
  • занимаюсь сайтами как "нулевыми" так и уже с существующим трафиком (всегда есть куда расти).
  • первые положительные изменения уже с первых месяцев работы.
  • рекламу настраиваю не лишь бы как-нибудь, а чтобы были лиды и не было слива бюджета
Со мной работают профессионалы своего дела в сфере веб программирования, дизайна, копирайтинга, т.е. любые задачи решаем быстро и качественно, не нужно никого искать на стороне.

Со мной вы получите:

  • Экономию своего времени, я не затягиваю процесс - работаю на результат, так как я очень заинтересован в долгосрочном сотрудничестве
  • Быструю обратную связь. Я всегда на связи и отвечаю сразу без задержек
  • Результат. У меня большой опыт работы с сайтами, свои методы и стратегии, которые дают положительный эффект. Я работаю только с проверенными и платными инструментами, которые помогают достигать поставленных целей в работе.
  • Отчетность. По каждому проекту ставится план на определенный промежуток времени и по всем пунктам делается отчет о результате или выводы в зависимости от вида работы.
Стоимость моих работ:

  • Продвижение, раскрутка сайта - от 2000 грн в месяц (цена зависит от вашей сферы деятельности, конкурентности и от объема сайта, оценивается индивидуально)
  • Аудит сайта (технический, сео, юзабилити, анализ конкурентов) - от 1000 грн (зависит от объема работы, оценивается индивидуально)
  • Оптимизация сайта, сбор ядра и другие работы - от 500 грн (зависит от объема работы, оценивается индивидуально)
  • Настройка контекстной рекламы - от 500 грн (зависит от объема работы, оценивается индивидуально)
  • Ведение контекстной рекламы - от 500 грн (зависит от объема работы, оценивается индивидуально)

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