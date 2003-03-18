aleksandra43

Александра Каткова aleksandra43aleksandra43
Мои способности:
- трудолюбивая
- пунктуальная
- грамотная
- правильно распределяю своё время
- вкладываюсь в работу по максимуму
- креативная
Почему именно я:
- Буду поступать в университет на заочное обучение в следующем году, поэтому уделяю работе достаточно времени
- Работаю на телефоне марки IPHONE 11, что значительно увеличивает качество работы
- Прошла курс по интернет - профессиям от ann_sports, где изучался копирайтинг
- Ответственно подхожу к своей работе и всегда учитываю запросы клиента
- Готова быть на связи 24/7, если это необходимо
- Готова пройти тестовое задание
Что я могу:
Копирайтер:
- составить контент-план
- Написание постов любого типа
- Создание шапки профиля
- Описание товаров/услуг
- Рерайтинг
- Составлять seo-текст
Сторисмейкер:
- составить контент-план для сторис на неделю/месяц
- обрабатывать фото/видео для сторис
- создать хайлайтс (иконки вечных сторис)
- создавать рекламные макеты
- вести сторис( оформлять уже отснятые клиентом сторис и выкладывать в аккаунт неделю/месяц)
- Прогревать аудиторию перед продажами
- оформить чек-лист
- оформить презентацию
Портфолио имеется)