aleksandra43

Копирайтер и сторисмейкер (монтаж, оформление)

Мои способности:

- трудолюбивая

- пунктуальная

- грамотная

- правильно распределяю своё время

- вкладываюсь в работу по максимуму

- креативная

Почему именно я:

- Буду поступать в университет на заочное обучение в следующем году, поэтому уделяю работе достаточно времени

- Работаю на телефоне марки IPHONE 11, что значительно увеличивает качество работы

- Прошла курс по интернет - профессиям от ann_sports, где изучался копирайтинг

- Ответственно подхожу к своей работе и всегда учитываю запросы клиента

- Готова быть на связи 24/7, если это необходимо

- Готова пройти тестовое задание

Что я могу:

Копирайтер:

- составить контент-план

- Написание постов любого типа

- Создание шапки профиля

- Описание товаров/услуг

- Рерайтинг

- Составлять seo-текст

Сторисмейкер:

- составить контент-план для сторис на неделю/месяц

- обрабатывать фото/видео для сторис

- создать хайлайтс (иконки вечных сторис)

- создавать рекламные макеты

- вести сторис( оформлять уже отснятые клиентом сторис и выкладывать в аккаунт неделю/месяц)

- Прогревать аудиторию перед продажами

- оформить чек-лист

- оформить презентацию

Портфолио имеется)