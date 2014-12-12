aleksandrach5

Необходим разовый перевод контента для социальных сетей с русского на азербайджанский язык. Объем работы - формат А 4. Тематика - красота, уход за волосами, уход за собой
Копирайтинг1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Необходим разовый перевод контента для социальных сетей с русского на азербайджанский язык. Объем работы - формат А 4. Тематика - красота, уход за волосами, уход за собой
PR-агентство Lookagency, расположенное в Казахстане ищет копирайтера - SMM-менеджера для адаптации глобального контента на азербайджанский язык. Тематика- красота, уход за собой, за волосами. Разовый проект - перевод контент - плана на азербайжанский ...