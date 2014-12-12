aleksandrach5

Александра Сидорова aleksandrach5

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Ведение SMM на азербайжданском языке

    PR-агентство Lookagency, расположенное в Казахстане ищет копирайтера - SMM-менеджера для адаптации глобального контента на азербайджанский язык. Тематика- красота, уход за собой, за волосами. Разовый проект - перевод контент - плана на азербайжанский ...

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    Закрыт
    10 лет назад