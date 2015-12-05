Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Александр
aleksandrweb
aleksandrweb
41 год
Украина
/
Луганск
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Качественный сайт - залог успеха вашего бизнеса.
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей
agubkin
42 года
Россия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
219 отзывов
$10
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта на joomla 3 + virtuemart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар