Могу создать для вас дизайны постов для инстаграм профиля ,брендов и продукции.Учусь на дизайнера поэтому ко всему этому способна создать логотипы.

Меня зовут Александра мне 16 лет,решила зарабатывать на создании логотипов и дизайна товаров,поскольку понимаю что это актуально на данный момент,поскольку я только зарегистрировалась на этом сервисе сделаю заказ быстро и дёшево ,а главное качественно.Я учусь на дизайнера поэтому имею некий опыт.