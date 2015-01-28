Создание интернет-магазинов любой сложности на CMS Opencart • Дизайн • HTML вёрстка

Мы специализируемся на создании интернет-магазинов и сайтов-каталогов "под ключ" любой сложности. Так же занимаемся доработкой, исправлением и модернизацией готовых проектов.

Делаем сайты с уникальным дизайном, по образцу понравившегося сайта, на основе готового дизайна, либо используя графические материалы в любом виде (хоть нарисованные на бумаге от руки), так же имеется большая база готовых решений внешнего вида магазинов. Услуги дизайнера.

Мы предлагаем полный набор услуг, необходимый для создания сайта: от регистрации доменного имени (названия сайта) и создания логотипа до размещения на сервере (хостинг) и наполнения сайта контентом/товарами.

Всё подробно объясним, покажем образцы и поможем выбрать наилучший для Вас вариант. А в процессе разработки сайта Вы сможете контролировать работу и, при необходимости, корректировать и вносить дополнения.

- Неограниченное количество языков и валют с автоматической конвертацией

- Неограниченное количество страниц, товаров, категорий, изображений, баннеров и т. д.

- Различные варианты оплаты: PayPal, банковский перевод, различные способы оплаты банковскими картами и т.д.

- Любые варианты доставки: с фиксированной стоимостью, со стоимостью в зависимости от веса, суммы или от города/региона и т.д.

- XML ссылка - экспорт всеё продукции

- Подробная аналитика посещаемости сайта

- Неограниченое количество информационных страниц (текстовый редактор, ссылки, загрузка изображений и видео и т. д. )

- Фотогалереи

- Добавление товарам любых опций (цвет, размер, мощность и т. д. ) с возможностью коррекции цены в зависимости от выбранного варианта

- Отображение на главной странице блоков акционных, рекомендуемых и популярных товаров, новинок

- Запрос подтверждения возраста при оформлении заказа

- Защита от копирования контента сайта

- Расширенная система отзывов

- Новостные модули

- Втраиваемые карты Google Maps

- Различные фильтры для поиска подходящего товара по разным критериям (по цветам, размерам, группам, первым буквам товаров)

- Тэговые облака

- Возможность добавлять видео ролики, таблицы, ссылки и изображения в описание товара

- Блоки Facebook, VK, Одноклассники

- Хорошая индексация поисковиками

- Редактируемые URL ссылки

- Удобная, не требующая особых навыков, многоязычная административная панель управления

- Полная доработка под Ваши требования (добавление, замена, удаление элементов, изменение цветов и т. д. )

- Возможно любое дальнейшее усовершенствование и модернизация (добавление видео и графических элементов, закладок социальных сетей, чата "онлайн помощь", создание любых скриптов и дополнений и т. д)

- Очень удобная система оформления заказа на одной странице

- Чистый и аккуратный исходный код, удобный для любой дальнейшей модернизации и добавления скриптов

Помощь в подборе подходящего доменного имени (названия) и внешнего вида интернет магазина.

Большой опыт (более 90 завершённых работ). Индивидуальный подход к каждому клиенту. Всегда доводим до конца начатую работу. Всегда на связи.

Работаем только по предоплате 50%. Принимаем оплату банковским переводом на счёт в латвийском банке, на PayPal или Webmoney.