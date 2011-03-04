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Алексей
aleksejkozhevn
aleksejkozhevn
36 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
Сайты под ключ - icq 592400834
http://www.free-lance.ru/users/aleksejkozhevn
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Владимир
li11
55 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
$1
10 баллов
14 лет назад
Наполнение магазина
Joomla
Порядочный и ответственный человек. сотрудничеством доволен.
Остались только хорошие впечатления от работы.
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Отзывы заказчиков
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