aleksejkozhevn

Алексей aleksejkozhevn

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Сайты под ключ - icq 592400834

http://www.free-lance.ru/users/aleksejkozhevn

Отзывы заказчиков

li11
55 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Наполнение магазина
Joomla
Порядочный и ответственный человек. сотрудничеством доволен.
Остались только хорошие впечатления от работы.
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