УСЛУГИ
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I. Учебные, научные, исследовательские работы любого уровня от задач, контрольных и рефератов (а также курсовых работ и проектов, лабораторных дипломных, бакалаврских и магистерских работ) до диссертация и НИР.
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II. Исследования:
- Мониторинг и контент-анализ СМИ;
- Дистантное создание психологических портретов (на основании анализа текстов и видео);
- Полевые методы исследований: фокус-группы, экспертные и глубинные интервью, массовые опросы (южный регион Украина);
- Анализ первичных и вторичных данных;
- Аналитика по исследованиям;
- Маркетинговые исследования;
- Мониторинг цен;
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Исследовательская деятельность:
- Март 2013 г. исследование "Традиционный образ идеального политического лидера и
особенности его применения на территории Северного Кавказа"
- Февраль 2013 г. Сравнительный анализ позиционирования Автономной Республики Крым в
СМИ Украины и России
- Февраль 2013 г. создание 2-ух психологических портретов глав регионов РФ.
- Февраль 2013 г. историко-психологическое исследование особенностей управления
Кавказом А.П. Ермоловым
- Январь 2013 г. создание психологических портретов лидеров СКФО
- Декабрь 2012 г. анализ общественно-политических настроений в республике Северная
Осетия – Алания
- Октябрь 2012 г. мониторинг медиа-сферы для smm-agency «Лайка»
- Сентябрь 2012 г. анализ особенностей позиционирования «Шанхайской Организации
Сотрудничества»
- Август 2012г. социологическое исследование Нижний Новгород
- Август 2012 г. Комплексный анализ СМИ, оценка позиционирования глав регионов
Северного Кавказа (КЧР, Ингушетия)
Рекомендации: http://alekseybychkov.blogspot.com/p/blog-page.html