Дипломные работы, рефераты, курсовые

УСЛУГИ

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I. Учебные, научные, исследовательские работы любого уровня от задач, контрольных и рефератов (а также курсовых работ и проектов, лабораторных дипломных, бакалаврских и магистерских работ) до диссертация и НИР.

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II. Исследования:

- Мониторинг и контент-анализ СМИ;

- Дистантное создание психологических портретов (на основании анализа текстов и видео);

- Полевые методы исследований: фокус-группы, экспертные и глубинные интервью, массовые опросы (южный регион Украина);

- Анализ первичных и вторичных данных;

- Аналитика по исследованиям;

- Маркетинговые исследования;

- Мониторинг цен;

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Исследовательская деятельность:

- Март 2013 г. исследование "Традиционный образ идеального политического лидера и

особенности его применения на территории Северного Кавказа"

- Февраль 2013 г. Сравнительный анализ позиционирования Автономной Республики Крым в

СМИ Украины и России

- Февраль 2013 г. создание 2-ух психологических портретов глав регионов РФ.

- Февраль 2013 г. историко-психологическое исследование особенностей управления

Кавказом А.П. Ермоловым

- Январь 2013 г. создание психологических портретов лидеров СКФО

- Декабрь 2012 г. анализ общественно-политических настроений в республике Северная

Осетия – Алания

- Октябрь 2012 г. мониторинг медиа-сферы для smm-agency «Лайка»

- Сентябрь 2012 г. анализ особенностей позиционирования «Шанхайской Организации

Сотрудничества»

- Август 2012г. социологическое исследование Нижний Новгород

- Август 2012 г. Комплексный анализ СМИ, оценка позиционирования глав регионов

Северного Кавказа (КЧР, Ингушетия)

Рекомендации: http://alekseybychkov.blogspot.com/p/blog-page.html