Только качественно и в срок - создание логотипов
ОБО МНЕ:
1. Опыт и компетентность
2. Чувство вкуса
3. Пунктуальность и надежность
УСЛОВИЯ ЗАКАЗА:
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
- Предоплата 30% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 70% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами
- через личные сообщения
- по почте [email protected]
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Портфолио
- Логотип для Aretinsky31 просмотр
- Логотип для Cactus27 просмотров
- Логотип для Lotos21 просмотр
- Логотип для Universe20 просмотров
- Логотип для Sormi13 просмотров