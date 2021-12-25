aleksey_ponomrv

Алексей aleksey_ponomrv

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок - создание логотипов

ОБО МНЕ:

1. Опыт и компетентность

2. Чувство вкуса

3. Пунктуальность и надежность

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА:

  • ﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
  • ﻿Предоплата 30% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
  • ﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • ﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).
  • ﻿ ﻿Оплата оставшихся 70% суммы за проект.
  • ﻿ ﻿Отправка исходников.
  • ﻿ ﻿Обмен положительными отзывами
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