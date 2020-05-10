alekseynikotin

Копирайтер со стажем ;) 80/1000

Здравствуй, Уважаемый заказчик! Тут я готов предложить Тебе свои услуги в виде:- Копирайтинг (до 100% уникальности)- Рерайтинг- Перевод английского и немецкого языков-----------------------------------------Работаю 80 рублей за 1000 символов (без учёта пробелов)!Беру заказы от 1000 символов!1. Пишу статьи (уникальностью до 100%) на абсолютно разные темы. Опыт данной работы почти 5 лет. Качественно, оперативно, с душой! Никакого плагиата, всё только из своей головы, ибо творческий человек не может себе позволить обманывать самого себя.2. Профессионально занимаюсь переводами текстов (английский и немецкий языки).3. Более 15ти лет пишу музыку, песни и стихи

Создаю лендинги (сайты-одностранички) на платформе "Tilda". Имеется сертификат "Дизайнер сайтов на Tilda"