Профессиональный web-разработчик Профессионально занимаюсь разработкой: сайтов, интернет-магазинов, интернет-сервисов, интернет-порталов, ботов и мобильных приложений. Непрерывный опыт - 8 лет.

Способы разработки: Чистый код, фреймворк, CMS, конструктор. Языки: php, javascript, java, python. Разметка: html, css. Библиотеки: jquery, bootstrap, tailwind, aiogram, python-telegram-bot. Фреймворки js: react, expo, angular, next.js, node.js, nuxt.js, vue. Фреймворки php: Laravel. CMS: WordPress, NetCat, Bitrix, DLE, OpenCart, собственные. Конструкторы: Elementor Pro, Tilda.

Готов работать с любыми библиотеками, фреймворками, CMS и платежными системами. Вкладываюсь в работу на 100% и работаю исключительно на результат.

Я против войны в Украине !