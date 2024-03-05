Профессиональный web-разработчик
Профессионально занимаюсь разработкой: сайтов, интернет-магазинов, интернет-сервисов, интернет-порталов, ботов и мобильных приложений.
Непрерывный опыт - 8 лет.
Способы разработки: Чистый код, фреймворк, CMS, конструктор.
Языки: php, javascript, java, python.
Разметка: html, css.
Библиотеки: jquery, bootstrap, tailwind, aiogram, python-telegram-bot.
Фреймворки js: react, expo, angular, next.js, node.js, nuxt.js, vue.
Фреймворки php: Laravel.
CMS: WordPress, NetCat, Bitrix, DLE, OpenCart, собственные.
Конструкторы: Elementor Pro, Tilda.
Готов работать с любыми библиотеками, фреймворками, CMS и платежными системами.
Вкладываюсь в работу на 100% и работаю исключительно на результат.
Я против войны в Украине!
Веб-программирование
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$75/час
от $50от 1 дня
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$75/час
от $150от 5 дней
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