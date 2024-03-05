aleksxxx93

Алексей aleksxxx93

 
31 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональный web-разработчик

Профессионально занимаюсь разработкой: сайтов, интернет-магазинов, интернет-сервисов, интернет-порталов, ботов и мобильных приложений.

Непрерывный опыт - 8 лет.

Способы разработки: Чистый код, фреймворк, CMS, конструктор.

Языки: php, javascript, java, python.

Разметка: html, css.

Библиотеки: jquery, bootstrap, tailwind, aiogram, python-telegram-bot.

Фреймворки js: react, expo, angular, next.js, node.js, nuxt.js, vue.

Фреймворки php: Laravel.

CMS: WordPress, NetCat, Bitrix, DLE, OpenCart, собственные.

Конструкторы: Elementor Pro, Tilda.


Готов работать с любыми библиотеками, фреймворками, CMS и платежными системами.

Вкладываюсь в работу на 100% и работаю исключительно на результат.

Веб-программирование
нет отзывов
$75/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$75/час
от $150от 5 дней
нет рейтинга