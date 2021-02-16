Пишу статьи по медицине, психологии. С удовольствием освещаю темы о детях, семейных отношениях и вообще о всем, связанным с женщинами - мода, косметика, отношения, хобби, цветы.

Неплохо разбираюсь в тематиках: строительство, ремонт, недвижимость, дизайн интерьера и экстерьера.

Лучше всего обо мне расскажут мои работы. Ведь в каждую из них вложена частичка души. Ознакомиться с ними можно по следующим ссылкам:

https://textbroker.ru/user/elena_2/

http://www.etxt.ru/elena_2.html

http://fb.ru/author/22050/elena-biletskaya

http://www.syl.ru/author/22050