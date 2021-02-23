Привет, меня зовут Алена. Я создаю сайты, которые принесут вам прибыль.

Привет👋

Меня зовут Алена и я веб-дизайнер из Пензы. Мне 21 год, а дизайном я занимаю почти год.

Я создаю: лендинги, многостраничные сайты, дизайн для вашего сайта, банеры, рекламные макеты🔥

Адекватно отношусь к правкам, и всегда, если вы захотите что-то менять в работе – все исправлю, и доведу до идеала.

Контакты:

Номер телефона: 89648660522

telegram: https://t.me/timonina99

Vk: https://vk.com/atimonina1999

Можете писать мне в любое время. Если вы захотите обсудить проект по телефону или скайпу- я буду только за!