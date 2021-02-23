Привет, меня зовут Алена. Я создаю сайты, которые принесут вам прибыль.
Привет👋
Меня зовут Алена и я веб-дизайнер из Пензы. Мне 21 год, а дизайном я занимаю почти год.
Я создаю: лендинги, многостраничные сайты, дизайн для вашего сайта, банеры, рекламные макеты🔥
Адекватно отношусь к правкам, и всегда, если вы захотите что-то менять в работе – все исправлю, и доведу до идеала.
Контакты:
Номер телефона: 89648660522
telegram: https://t.me/timonina99
Vk: https://vk.com/atimonina1999
Можете писать мне в любое время. Если вы захотите обсудить проект по телефону или скайпу- я буду только за!
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