упаковка, этикетка, визитка, листовка, баннер, иллюстрация, портрет, оформление соц. сетей
Создам для Вас на профессиональном уровне:
- логотип;
- упаковка;
- этикетка;
- визитка;
- листовка;
- наружная реклама,билборд;
- иллюстрация;
- портрет.
Занимаюсь оформлением соц. сетей.
Опыт и портфолио есть. Исправления-бесплатно. Исходники скидываю. Пишите. Со мной легко работать)
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Заказ понравился, сделали всё ровно по срокам и именно так как я хотел. Все было прекрасно, советую всем.
Ответный отзыв
все прошло хорошо
Дизайн продукции
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга