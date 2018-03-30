alena_designer

Алена alena_designer

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
упаковка, этикетка, визитка, листовка, баннер, иллюстрация, портрет, оформление соц. сетей

Создам для Вас на профессиональном уровне: 

- логотип;

- упаковка;

- этикетка;

- визитка;

- листовка;

- наружная реклама,билборд;

- иллюстрация;

- портрет.

Занимаюсь оформлением соц. сетей. 

Опыт и портфолио есть. Исправления-бесплатно. Исходники скидываю. Пишите. Со мной легко работать)

Отзывы заказчиков

Eset2
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Дизайн открытки
Заказ понравился, сделали всё ровно по срокам и именно так как я хотел. Все было прекрасно, советую всем.
все прошло хорошо
Ответный отзыв
Дизайн продукции
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга