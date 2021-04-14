alenadeshkovich

Копирайтинг — стиль жизни, его нельзя считать работой.
Копирайтер преобразует бесформенные мысли в точные слова.
Союз «Заказчик + Фрилансер» напоминает отношения двух людей – их не поймёшь, пока сам не начнешь строить. По этой причине я не буду нахваливать себя с горкой. Расскажу вкратце.
Кто я?
Профессиональный копирайтер, которому нравится решать сложные задачи с помощью текста.
Что я умею?
- Писать тексты;
- Составлять контент-планы, email-рассылки, истории с сюжетом на несколько постов и др.;
- Составлять планы для лэндингов, рисовать макеты;
- Разрабатывать сайты и проводить SEO-оптимизацию с продвижением.
- Срывать сроки;
- Нарушать договоренности.
… Команда друзей. Мы помогаем друг другу в реализации проектов на возмездной основе. Я убеждён, что такой подход повышает качество работы.
МОЯ ЦЕЛЬ:
Играть вдолгую. Выстроить взаимовыгодное сотрудничество с заказчиком. Качественно выполнять работу на лучших условиях.
Разреши мне решить твою задачу сегодня — я сделаю все, чтобы мы выгодно работали завтра!