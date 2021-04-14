alenadeshkovich

Копирайтинг — стиль жизни, его нельзя считать работой.

Копирайтер преобразует бесформенные мысли в точные слова.

Союз «Заказчик + Фрилансер» напоминает отношения двух людей – их не поймёшь, пока сам не начнешь строить. По этой причине я не буду нахваливать себя с горкой. Расскажу вкратце.

Кто я?

Профессиональный копирайтер, которому нравится решать сложные задачи с помощью текста.

Что я умею?

Писать тексты;

Составлять контент-планы, email-рассылки, истории с сюжетом на несколько постов и др.;

Составлять планы для лэндингов, рисовать макеты;

Разрабатывать сайты и проводить SEO-оптимизацию с продвижением.

Срывать сроки;

Нарушать договоренности.

… Команда друзей. Мы помогаем друг другу в реализации проектов на возмездной основе. Я убеждён, что такой подход повышает качество работы.

МОЯ ЦЕЛЬ:

Играть вдолгую. Выстроить взаимовыгодное сотрудничество с заказчиком. Качественно выполнять работу на лучших условиях.

Разреши мне решить твою задачу сегодня — я сделаю все, чтобы мы выгодно работали завтра!