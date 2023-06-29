alenalesenko2022

Переклад та редагування тексту.

Усіх вітаю!Мене звати Олена і я мама у дикреті,але це не відбиває бажання відкривати для себе щось нове,розвиватися,та досягати вершин не тільки у материнстві,а й у робочій сфері!Маю чи малий досвід у роздрібній торгівлі(продавала одяг,взуття,брендову косметику ручної роботи);у бьюті сфері(працювала візажистом,викладала індивідуальні курси візажу.)Також маю досвід у дроппшипінгу.Успішно володію українською та російською мовами.Швидко набираю текст,можу перевести з російської на українську мову і навпаки!Є величезне бажання випробувати себе у рерайтингу,і усім що є схожим до цього.Завжди працюю на успішний результат,що тішить не тільки працедавця,але й у першу чергу мене!Усім мирного неба над головою!Скорішої перемоги тобі Україно!!!