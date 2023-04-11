Ищете где сделать дизайн? Тогда Вам ко мне!

Разработка запоминающегося индивидуального стиля

👋Привет

Меня зовут Алена. Родилась и выросла в г. Екатеринбург. Недавно переехала в Грузию и живу теперь тут. Люблю вкусно покушать и красивые пейзажи. А еще у меня есть собака - французский бульдог. Не переношу безответственных людей и оливки 😅

Я - мастер создания индивидуального стиля и я люблю то, что я делаю - а это значит, что в качестве работ Вы можете не сомневаться. Я обладаю творческим видением и особым чутьем для создания эффективных и запоминающихся дизайнов. Я имею опыт работы с векторной графикой, фоторедактированием, типографикой и айдентикой. Люблю работать над интересными и сложными задачами, и с удовольствием принимаю вызовы. Создаю дизайны, которые захватывают дух.

Так же сейчас начинаю заниматься разработкой дизайнов для landing page и главных страниц сайтов.

Я всегда ищу способы улучшить и развивать свои навыки, и готова к сотрудничеству с интересными людьми, пишите!