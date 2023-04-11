Разработка запоминающегося индивидуального стиля
👋Привет
Меня зовут Алена. Родилась и выросла в г. Екатеринбург. Недавно переехала в Грузию и живу теперь тут. Люблю вкусно покушать и красивые пейзажи. А еще у меня есть собака - французский бульдог. Не переношу безответственных людей и оливки 😅
Я - мастер создания индивидуального стиля и я люблю то, что я делаю - а это значит, что в качестве работ Вы можете не сомневаться. Я обладаю творческим видением и особым чутьем для создания эффективных и запоминающихся дизайнов. Я имею опыт работы с векторной графикой, фоторедактированием, типографикой и айдентикой. Люблю работать над интересными и сложными задачами, и с удовольствием принимаю вызовы.
Создаю дизайны, которые захватывают дух.
Так же сейчас начинаю заниматься разработкой дизайнов для landing page и главных страниц сайтов.
Я всегда ищу способы улучшить и развивать свои навыки, и готова к сотрудничеству с интересными людьми, пишите!
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