Создаю не только уникальный дизайн, но и решаю Ваши бизнес-задачи.

Привет!

Меня зовут Алексей. Я занимаюсь веб-дизайном с 19 лет.

Я стажировался в BBDO GROUP в креативном агентстве Proximity.

Занимался:

оформлением соц.сетей;

созданием баннеров по гайдлайнам компаний;

отрисовкой e-mail рассылок;

адаптацией key visual под любые размеры;

Работал с такими компаниями как Visa, Google, Bacardi. S7, VTB, Hugo Boss, Газпромбанк.

Последние 1,5 года работал главным дизайнером в SEO- компании Saygona.

В мои обязанности входило:

Разработка и создание адаптивного дизайна сайтов любой сложности: интернет-магазины, лендинги, корпоративные сайты, сайты услуг;

Оформление соц.сетей и отрисовка баннеров;

Проработка сценариев взаимодействия пользователей с интерфейсом на основе логики поведения посетителей;

Анализ бизнес-требований и формирование на их основе требований к UI (создание мудборда), разработка прототипов.

Я постоянно работаю над улучшением скиллов в дизайне и стараюсь учиться у лучших.

В 2020 году я закончил интенсив от школы WDI и UX-дизайн от Skillbox.

Сейчас я решил работать на себя и рад предложить свои услуги по созданию:

интернет-магазинов

лендингов

корпоративных сайтов

В свободное время я занимаюсь разработкой мобильных приложений под платформу IOS и готов выполнять заказы

в этом направлении.

Некоторые мои проекты можно посмотреть здесь:

Behance: https://www.behance.net/aleksey_utk

Dribble: https://dribbble.com/aleksey_utk

Я работаю по предоплате от 30 до 50%.

Выполняю заказы в указанные сроки или раньше.

Все правки делаю бесплатно, если это не касается исправления всего блока или основной задачи работы.

Со мной можно связаться:

VK https://vk.com/aleksey_utk

Telegram https://t.me/alekseyutk

WhatsApp 89255988742