Создаю не только уникальный дизайн, но и решаю Ваши бизнес-задачи.
Привет!
Меня зовут Алексей. Я занимаюсь веб-дизайном с 19 лет.
Я стажировался в BBDO GROUP в креативном агентстве Proximity.
Занимался:
- оформлением соц.сетей;
- созданием баннеров по гайдлайнам компаний;
- отрисовкой e-mail рассылок;
- адаптацией key visual под любые размеры;
- Работал с такими компаниями как Visa, Google, Bacardi. S7, VTB, Hugo Boss, Газпромбанк.
В мои обязанности входило:
- Разработка и создание адаптивного дизайна сайтов любой сложности: интернет-магазины, лендинги, корпоративные сайты, сайты услуг;
- Оформление соц.сетей и отрисовка баннеров;
- Проработка сценариев взаимодействия пользователей с интерфейсом на основе логики поведения посетителей;
- Анализ бизнес-требований и формирование на их основе требований к UI (создание мудборда), разработка прототипов.
В 2020 году я закончил интенсив от школы WDI и UX-дизайн от Skillbox.
Сейчас я решил работать на себя и рад предложить свои услуги по созданию:
- интернет-магазинов
- лендингов
- корпоративных сайтов
в этом направлении.
Некоторые мои проекты можно посмотреть здесь:
Behance: https://www.behance.net/aleksey_utk
Dribble: https://dribbble.com/aleksey_utk
Я работаю по предоплате от 30 до 50%.
Выполняю заказы в указанные сроки или раньше.
Все правки делаю бесплатно, если это не касается исправления всего блока или основной задачи работы.
Со мной можно связаться:
Telegram https://t.me/alekseyutk
WhatsApp 89255988742
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