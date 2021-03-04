aleshka_px

Алексей Уткин aleshka_px

 
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создаю не только уникальный дизайн, но и решаю Ваши бизнес-задачи.

Привет!

Меня зовут Алексей.  Я занимаюсь веб-дизайном с 19 лет. 

Я стажировался в BBDO GROUP в креативном агентстве Proximity.

Занимался:

  • оформлением соц.сетей;
  • созданием баннеров по гайдлайнам компаний;
  • отрисовкой e-mail рассылок;
  • адаптацией key visual под любые размеры;
  • Работал с такими компаниями как Visa, Google, Bacardi. S7, VTB, Hugo Boss, Газпромбанк.
Последние 1,5 года работал главным дизайнером в SEO- компании Saygona. 

В мои обязанности входило:

  • Разработка и создание адаптивного дизайна сайтов любой сложности: интернет-магазины, лендинги, корпоративные сайты, сайты услуг;
  • Оформление соц.сетей и отрисовка баннеров;
  • Проработка сценариев взаимодействия пользователей с интерфейсом на основе логики поведения посетителей;
  • Анализ бизнес-требований и формирование на их основе требований к UI (создание мудборда), разработка прототипов.
Я постоянно работаю над улучшением скиллов в дизайне и стараюсь учиться у лучших.

В 2020 году я закончил интенсив от школы WDI и UX-дизайн от Skillbox.

Сейчас я решил работать на себя и рад предложить свои услуги по созданию:

  • интернет-магазинов
  • лендингов
  • корпоративных сайтов
В свободное время я занимаюсь разработкой мобильных приложений под платформу IOS и готов выполнять заказы

в этом направлении.

Некоторые мои проекты можно посмотреть здесь:

Behance: https://www.behance.net/aleksey_utk

Dribble:  https://dribbble.com/aleksey_utk

Я работаю по предоплате от 30 до 50%.

Выполняю заказы в указанные сроки или раньше.

Все правки делаю бесплатно, если это не касается исправления всего блока или основной задачи работы.

Со мной можно связаться:

VK https://vk.com/aleksey_utk

Telegram https://t.me/alekseyutk

WhatsApp 89255988742

Дизайн сайтаiOS
Портфолио
Дизайн интерфейсов и игр
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