alex-sergeenkov

Александр alex-sergeenkovalex-sergeenkov
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер
Привет! 👋
Меня зовут Александр. Родом я из Санкт-Петербурга, где сейчас и живу. Мне 19 лет и я занимаюсь дизайном уже больше 3 лет. На фрилансе я уже больше 2 лет, но на Weblancer активно сижу недавно. Все мои работы копятся по разным площадкам, но самые лучшие и показательные вы можете найти в моем Behance. Помимо дизайна, я занимаюсь разработкой, но не выполняю заказы, т.к считаю, что пока не достиг нужного уровня мастерства в этом деле
Что я могу?
- Дизайном мобильных приложений
- Дизайном веб-приложений
- Дизайном лендингов
- Версткой лендингов на Tilda
- Логотипами
- Брендированием
Открыт для беседы
Я люблю говорить с клиентами, ведь это ускоряет работу в несколько раз. Говорить, конечно, круто, но вдруг вам неудобно позвонить? Тогда вы можете просто написать мне, я всегда отвечу в Telegram.
Действие аккаунта приостановлено!