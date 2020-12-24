alex-sergeenkov

Дизайнер

Привет! 👋

Меня зовут Александр. Родом я из Санкт-Петербурга, где сейчас и живу. Мне 19 лет и я занимаюсь дизайном уже больше 3 лет. На фрилансе я уже больше 2 лет, но на Weblancer активно сижу недавно. Все мои работы копятся по разным площадкам, но самые лучшие и показательные вы можете найти в моем Behance. Помимо дизайна, я занимаюсь разработкой, но не выполняю заказы, т.к считаю, что пока не достиг нужного уровня мастерства в этом деле

Что я могу?

Дизайном мобильных приложений

Дизайном веб-приложений

Дизайном лендингов

Версткой лендингов на Tilda

Логотипами

Брендированием

Открыт для беседы