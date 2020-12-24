alex-sergeenkov

Александр alex-sergeenkov

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер

Привет! 👋 

Меня зовут Александр. Родом я из Санкт-Петербурга, где сейчас и живу. Мне 19 лет и я занимаюсь дизайном уже больше 3 лет. На фрилансе я уже больше 2 лет, но на Weblancer активно сижу недавно. Все мои работы копятся по разным площадкам, но самые лучшие и показательные вы можете найти в моем Behance Помимо дизайна, я занимаюсь разработкой, но не выполняю заказы, т.к считаю, что пока не достиг нужного уровня мастерства в этом деле

Что я могу?

  • Дизайном мобильных приложений
  • Дизайном веб-приложений
  • Дизайном лендингов
  • Версткой лендингов на Tilda
  • Логотипами
  • Брендированием

Открыт для беседы

Я люблю говорить с клиентами, ведь это ускоряет работу в несколько раз. Говорить, конечно, круто, но вдруг вам неудобно позвонить? Тогда вы можете просто написать мне, я всегда отвечу в Telegram﻿. 

Дизайн лендингаДизайн мобильного приложенияTildaВерстка лендингаЛендинг на Tilda