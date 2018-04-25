alex-worker

Опыт фриланса 8 лет. Написание статей, видеоблоггинг, расшифровка аудио/видео, перепечатка рукописного/отсканированного текста.

Делаю быстро и качественно:

- написание статей.

- рерайтинг.

- расшифровка аудио/видео.

- перепечатка рукописного/отсканированного текста.

Профессиональные тексты любой сложности и на любую тематику от 1$.

Интересно, уникально, выгодно.Telegram: https://t.me/AlexKiselevv E-mail: [email protected]

Образование: высшее экономическое (менеджер гостиничного хозяйства и туризма).

Особые характеристики: индивидуальный подход, ответственность, коммуникабельность, прагматичность,пунктуальность, честность.

Хобби: повар,спортивная рыбалка.