alex-worker

Опыт фриланса 8 лет. Написание статей, видеоблоггинг, расшифровка аудио/видео, перепечатка рукописного/отсканированного текста.
Делаю быстро и качественно:
- написание статей.
- рерайтинг.
- расшифровка аудио/видео.
- перепечатка рукописного/отсканированного текста.
Профессиональные тексты любой сложности и на любую тематику от 1$.
Интересно, уникально, выгодно.Telegram: https://t.me/AlexKiselevv E-mail: [email protected]
Образование: высшее экономическое (менеджер гостиничного хозяйства и туризма).
Особые характеристики: индивидуальный подход, ответственность, коммуникабельность, прагматичность,пунктуальность, честность.
Хобби: повар,спортивная рыбалка.
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