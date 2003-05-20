Красивая, адаптивная, а главное качественная вёрстка - страничек,сайтов и т.д!)
Привет, меня зовут Александр, я делаю верстку WEB страниц.
Стек технологий и умений {
Html,
CSS,
JavaScript,
React,
W3C,
Читабельность кода,
БЭМ,
Figma,
Адаптивная и отзывчивая вёрстка,
Кроссбраузерная вёрстка,
Photoshop,
Валидность кода,
WordPress
}
Контакты {
тел: +996700618641.
Telegram: https://t.me/Alexandr326
}
Портфолио
- Waxom101 просмотр
- Вёрстка странички: Lemon!130 просмотров
- Вёрстка страницы!:'Agencies'123 просмотра
- LandingPage!114 просмотров
- Вёрстка современного psd макета!110 просмотров
- Пример Вёрстки): WebDeveloperblog100 просмотров
- Вёрстка страницы!:'Golden'89 просмотров