alex228763343

Александр alex228763343

 
20 летКиргизия/Бишкек
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Красивая, адаптивная, а главное качественная вёрстка - страничек,сайтов и т.д!)

Привет, меня зовут Александр, я делаю верстку WEB страниц.

Стек технологий и умений {

  • Html,

  • CSS,

  • JavaScript,

  • React,

  • W3C,

  • Читабельность кода,

  • БЭМ,

  • Figma,

  • Адаптивная и отзывчивая вёрстка,

  • Кроссбраузерная вёрстка,

  • Photoshop,

  • Валидность кода,

  • WordPress

}

Контакты {

тел: +996700618641.
Telegram: https://t.me/Alexandr326

}

JavascriptWordPressHTMLCSSFigmaPhotoshopReact.js
Портфолио