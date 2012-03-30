alex4press

Разработать прототип сайта по флажной продукции и печати на ткани
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
5 информационных заметок о флагах разных стран.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Нужен магазин по типу и функционалу как http://www.flagsonline.it/ Нужна ориентировочная цена и сроки. Вся информация моя,наполнение ваше. По дизайну без фанатизма.,в одном стиле с flagberry.comИнтернет-магазины18 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Есть сайт manufaktura.kiev.ua/ Немного подвели с разработкой сайта :-(, сайт написали сами как могли(не закончили), но естественно не то что хочется, ибо сайты ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
разработка лого flagberryЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Конкурс на лучшее оригинальное название для предприятия, которое будет заниматся сублимационной печатью на ткани, изготовлением флажной продукции,имиджевой продукции. Прикрепляйте свои предложения файлом к конкурсу. Бриф в приложении. Свободный одноименный домен ОБЯЗАТЕЛЕН. ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток. Есть сайт manufaktura.kiev.ua/ Немного подвели с разработкой сайта :-(, сайт написали сами как могли(не закончили), но естественно не то что хочется, ибо сайты ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт13 лет назад