alex4press

Александр Татарчук alex4press

 
47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Интернет-магазин флагов

    Добрый день. Нужен магазин по типу и функционалу как http://www.flagsonline.it/ Нужна ориентировочная цена и сроки. Вся информация моя,наполнение ваше. По дизайну без фанатизма.,в одном стиле с flagberry.com

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт под ключ

    Доброго времени суток. Есть сайт manufaktura.kiev.ua/ Немного подвели с разработкой сайта :-(, сайт написали сами как могли(не закончили), но естественно не то что хочется, ибо сайты ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Название для компании по производству флагов

    $50

    Конкурс на лучшее оригинальное название для предприятия, которое будет заниматся сублимационной печатью на ткани, изготовлением флажной продукции,имиджевой продукции. Прикрепляйте свои предложения файлом к конкурсу. Бриф в приложении. Свободный одноименный домен ОБЯЗАТЕЛЕН. ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт под ключ

    Доброго времени суток. Есть сайт manufaktura.kiev.ua/ Немного подвели с разработкой сайта :-(, сайт написали сами как могли(не закончили), но естественно не то что хочется, ибо сайты ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Прототип для сайта по флажной продукции
Спасибо за заказ, четкое задание, быстрая оплата.
Спасибо большое Евгении за проделанную работу,все на очень профессиональном уровне. Думаю это не последний наш проект.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$40
10 баллов
9 лет назад
5 статей о флагах
Было приятно работать с Александром. Рекомендую, как ответственного заказчика. Спасибо за интересный проект.
Спасибо за работу. Все в срок и по теме. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Название для компании по производству флагов
Все идеально! Отличный заказчик! Удачи Вашему проекту!
Профессионал что еще добавить. Рекомендую. Точно,четко,по делу.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка лого
Приятное, конструктивное сотрудничество. Мои рекомендации Александру!
Ольга великолепный дизайнер, все сделано на высшем уровне. Очень рекомендую.
Ответный отзыв