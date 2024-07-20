Работая со мной Вы:

Экономите свое время. Я рассчитываю свое время так, чтобы Вас не подвести! Свою работу Вы получаете идеально по срокам, а по возможности - даже и раньше, но в таком случае все уже зависит от моего уровня занятости.

Вы экономите свои деньги. Я всегда стараюсь быть на стороне заказчика и соглашаться с его ценовой категорией насчет проекта. Цену не завышаю, все в пределах разумного! Я не рассчитываю снять с людей больше денег за то, что того не стоит.