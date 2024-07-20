Адаптивная верстка - качественно и в срок. Чистый, кроссбраузерный, валидный код. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JS, JQuery. Верста на любых макетах.
Работая со мной Вы:
Экономите свое время. Я рассчитываю свое время так, чтобы Вас не подвести! Свою работу Вы получаете идеально по срокам, а по возможности - даже и раньше, но в таком случае все уже зависит от моего уровня занятости.
Вы экономите свои деньги. Я всегда стараюсь быть на стороне заказчика и соглашаться с его ценовой категорией насчет проекта. Цену не завышаю, все в пределах разумного! Я не рассчитываю снять с людей больше денег за то, что того не стоит.
Получаете гарантию. У разных исполнителей свои понимания насчет гарантии. В цену проекта моя "гарантия" - это выслушивания Вас же. В случае каких-либо недочетов, ошибок, может, багов или еще чего такого я обязуюсь их исправить в течении 2 недель после выполнения заказа. Никаких лишних затрат!
Ответственность:
Готово приступить к работе уже.
Довожу дело до конца..
Не нарушаю дедлайны.
Если потребуется - даю консультации по макету.
Никаких предоплат!
Всегда на связи.
Связь:
Email: [email protected]
ЛС биржи.
Моя главная цель - предоставить наилучшие услуги на рынке. Я всегда на стороне клиента!
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