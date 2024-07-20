alex_1985_

Александр Ткаченко alex_1985_

 
39 лет
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Адаптивная верстка - качественно и в срок. Чистый, кроссбраузерный, валидный код. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JS, JQuery. Верста на любых макетах.

Работая со мной Вы:

  1. Экономите свое время. Я рассчитываю свое время так, чтобы Вас не подвести! Свою работу Вы получаете идеально по срокам, а по возможности - даже и раньше, но в таком случае все уже зависит от моего уровня занятости.

  2. Вы экономите свои деньги. Я всегда стараюсь быть на стороне заказчика и соглашаться с его ценовой категорией насчет проекта. Цену не завышаю, все в пределах разумного! Я не рассчитываю снять с людей больше денег за то, что того не стоит.

  3. Получаете гарантию. У разных исполнителей свои понимания насчет гарантии. В цену проекта моя "гарантия" - это выслушивания Вас же. В случае каких-либо недочетов, ошибок, может, багов или еще чего такого я обязуюсь их исправить в течении 2 недель после выполнения заказа. Никаких лишних затрат!

Ответственность:

  1. Готово приступить к работе уже.

  2. Довожу дело до конца..

  3. Не нарушаю дедлайны.

  4. Если потребуется - даю консультации по макету.

  5. Никаких предоплат!

  6. Всегда на связи.

Связь:

Email: [email protected]

ЛС биржи.


Моя главная цель - предоставить наилучшие услуги на рынке. Я всегда на стороне клиента!

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