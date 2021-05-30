Удобные адаптивные сайты!

Приветствую тебя, друг!)Чего же сейчас хотят многие заказчики? качественную верстку? - сделаем! адаптивный сайт? - не вопрос! честного и порядочного исполнителя? - так вот же Я!

Меня зовут Александр мне 26 и я тот кто вам поможет. Ушел с основной работы в угоду верстки сайтов.

Занимаюсь только версткой, поскольку считаю, что лучше быть мастером в чем-то одном.

Мои навыки: HTML5 БЭМ, FLEXBOX, CSS(CSS3), jquery, JS.

Для работы со мной предоставьте мне ваш дизайн в любом формате + свои пожелания, сроки оговариваются индивидуально, гарантирую поддержку сайта в течение 1 недели после сдачи работы.