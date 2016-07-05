Добрый день. Необходимо сделать презентацию о клубе игры в Мафию. Рисунки, иконографика, фирменный стиль В презентации 12 слайдов Все тексты есть Высылайте свои портфолио и стоимость работы * внимание! Только такого уровня, как в прикрепленных файлах
- Иконки и Пиксель-арт16 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Ищем человека в помощь по ведению [b]интернет-жизни[/b] наших клубов Мафии: 1) подготовка, оформление и изложения постов (фото, видео, афиши, новости) 2) администрирования сайта/страниц / групп / пабликов 3) копирайт и рерайт 4) поиск и анализ информации 5) оформление и редактирование ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно придумать логотип для психологической игры Мафия - веселый, яркие цвета, иллюстрация (персонаж) + текст Mafia (или Mafia Game) Жду ссылки на ваши портфолио и стоимость за лого. Ниже прикрепил примеры, которые нравятсяЛоготипы и Знаки29 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо продолжить ряд персонажей для карт Мафии. Стиль - комиксовый, Манга... Убедительная просьба посмотреть примеры и обращаться только, если рисуете в таком стиле. Больше примеров и подробности в личных сообщениях.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо озвучить заставку из логотипа. При хорошем исполнении, готов предложить еще работу по озвучке. Жду предложения в личные сообщения.Озвучивание1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сделать анимацию, графику или что-то интересное из логотипа. Есть все в слоях.Анимация13 заявокЗакрыт7 лет назад