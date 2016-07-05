Добрый день. Необходимо сделать презентацию о клубе игры в Мафию. Рисунки, иконографика, фирменный стиль В презентации 12 слайдов Все тексты есть Высылайте свои портфолио и стоимость работы * внимание! Только такого уровня, как в прикрепленных файлах