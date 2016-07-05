alex_club

Александр alex_club

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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  • Презентация (игра Мафия)

    Добрый день. Необходимо сделать презентацию о клубе игры в Мафию.  Рисунки, иконографика, фирменный стиль В презентации 12 слайдов Все тексты есть Высылайте свои портфолио и стоимость работы * внимание! Только такого уровня, как в прикрепленных файлах

    Иконки и Пиксель-арт16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контент-менеджер

    Добрый день. Ищем человека в помощь по ведению [b]интернет-жизни[/b] наших клубов Мафии: 1) подготовка, оформление и изложения постов (фото, видео, афиши, новости) 2) администрирования сайта/страниц / групп / пабликов  3) копирайт и рерайт 4) поиск и анализ информации 5) оформление и редактирование ...

    Photoshop
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип Мафии

    Добрый день. Нужно придумать логотип для психологической игры Мафия - веселый, яркие цвета, иллюстрация (персонаж) + текст Mafia (или Mafia Game) Жду ссылки на ваши портфолио и стоимость за лого. Ниже прикрепил примеры, которые нравятся

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Персонажи для игры

    Необходимо продолжить ряд персонажей для карт Мафии. Стиль - комиксовый, Манга... Убедительная просьба посмотреть примеры и обращаться только, если рисуете в таком стиле. Больше примеров и подробности в личных сообщениях.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Озвучка лого

    Необходимо озвучить заставку из логотипа. При хорошем исполнении, готов предложить еще работу по озвучке. Жду предложения в личные сообщения.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Анимация из лого

    Требуется сделать анимацию, графику или что-то интересное из логотипа. Есть все в слоях.

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
dimadies
Дмитрий 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Озвучка лого
Отлично.
Отлично
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